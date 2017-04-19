Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую

В жалобе говорится, что Поклонская «возможно» нарушила депутатскую этику. Это выразилось в «необоснованных обвинениях в адрес автора настоящего обращения — Учителя, использовании заведомо ложной информации и призывах к незаконным действиям в отношении авторов и создателей полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Матильда», говорится в жалобе, которая поступила в распоряжение РБК.

Кроме того, авторы жалобы назвали «неэтичным» то, что Поклонская в депутатском запросе [в Генпрокуратуру] расценивает художественное произведение как «преступление».

Согласно жалобе, депутат передала авторское произведение группе частных лиц для «возможной экспертизы», что, как уточняют авторы обращения, означает его обнародование. «Поскольку таковое разрешение от автора сценария получено не было, есть все основания говорить о том, что депутат Поклонская Н.В. явно вышла за пределы своих полномочий и нарушила авторские права», — сказано в обращении.