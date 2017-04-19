Интервью: любой среднестатистический человек в России не понимает ничего из происходящего на Украине

В Киеве открылся «Дом свободной России». Инициатива материализовалась при участии активистов из либеральных кругов Российской Федерации в эмиграции. Под крышей этого «Дома» будут развиваться социально-культурные и политические проекты. О некоторых из этих проектов, целях существования организации и отношения к странам Балтии корреспондент Postimees расспросил директора общественной организации Григория Фролова.
- Какова цель работы вашей организации и почему именно Киев?
- Есть несколько моментов и основных важных задач. Начиная с Болотного дела и событий в Крыму, скажем так, начались серьезные атаки внутри России на гражданское общество, и из страны уехало очень много людей. Это люди образованные, с ярко выраженной политической позицией. Мы имеем сейчас глобальную волну российской миграции, которая представлена в Европе, США и здесь, в Украине (здесь и далее правописание автора - прим. ред.). Одна из задач – это помощь иммигрантам и беженцам здесь в Украине. С одной стороны, это люди, которые приехали в Украину по идеологическим причинам, дабы быть частью большого изменения после революционных событий майдана, с другой стороны, это беженцы, которые сейчас убежали от реальных уголовных дел.
Для этого у нас работает проект EmigRussia, в рамках которого мы оказываем консульскую, юридическую и даже психологическую поддержку. Пытаемся предоставить какие-то необходимые сервисы для тех людей, которые не могут официально пойти в российское посольство в Киеве. С другой стороны, у российской диаспоры есть много возможностей, чтобы бороться с российским влиянием на западе, Украина – это страна, с которой все началось, поэтому мы считаем, что наличие такого центра в Киеве может стать сдерживающим фактором российского влияния. В этом центре будет очень много проходить аналитической работы, проходить информационных ивентов, мы будем говорить обо всем спектре отношений, связанных с влиянием Кремля на Украину и на западные демократии, также будет затрагиваться конфликт на Донбассе и в Крыму. Мы здесь для того, чтобы построить информационный мост между Россией и Украиной, чтобы устранить эту информационную стену, построенную российской пропагандой.
- Что собой представляет эта стена?
- Сейчас любой среднестатистический человек в России или активист гражданского общества не понимает ничего из того, что происходит в Украине. Очень много людей думают, что здесь все закончилось, революция провалилась, реформ нет, коррупция и все. Я, живя в Киеве, понимаю, что это не так. Да, не все идеально, но есть достаточно серьезные подвижки, во многих структурах проводятся реформы, есть огромное количество достаточно пассионарных молодых людей, которые в разных структурах борются за будущее своей страны. Люди в России об этом вообще не знают. В Украине то же самое, никто толком ничего не знает о ситуации в России, где есть политические заключенные, где можно сесть за репост в интернете. Все знают про Олега Сенцова или Ильдара Дадина, а про то, что за репост сидят еще 40 человек, мало кто знает.
- Украинские радикальные организации уже выходили на вас?
- Пока что нет. Физической активности пока что никто не проявлял, но «фейсбук-армия» уже активизировалась. Мы понимаем, что есть часть украинского общества, которая нам действительно не рада. Мы понимаем, почему это происходит: в Украине есть очевидная аллергия на слово "Россия" в принципе, но мы будем здесь свою репутацию доказывать.
- Кто за вами стоит, кто финансирует организацию?
- Это проект фонда «Free Russian Foundation». Это организация, созданная в Вашингтоне российскими политическими эмигрантами два года назад. Сейчас мы имеем в мире уже довольно большое представительство. Кроме американской столицы есть еще наши организации в Варшаве, в Бонне, и вот мы представляем одну из них. За нами не стоит никаких больших фигур. Ходорковский к этому никакого отношения не имеет, его сделали активисты.
- В странах Балтии подобные проекты планируются?
- Конкретно наша организация там ничего не планирует, но в Литве есть очень большая группа российских эмигрантов, которые довольно активны и проводят много мероприятий. В Вильнюс после «болотного дела» переехало очень много беженцев.
В Эстонии есть проект «Активатика» Евгении Чириковой, которая рассказывает об активистах в российских регионах, и она тоже занимается разрушением инфоблокады. Рассказывая о том, что в России есть тысячи точек, где происходят протесты против нынешней власти. Двумя словами, страны Балтии являются одним из центров российской политической эмиграции. Потому что дружественно и с русским языком легче.
- В Украине происходят похищения и даже убийства оппозиционных российских политиков. Вы что-то делаете, чтобы обезопасить себя от этого?
- К сожалению, в Украине наверняка действует агентура российских шпионов и, наверное, это была такая вещь, которая была здесь еще до Майдана. Следователи по делу Вороненкова (уголовное дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого киллер расстрелял в центре Киева 23 марта 2017 года - прим. автора) постоянно об этом говорят и связывают его убийство с деятельностью российских спецслужб. Мы, безусловно, понимаем, что в Киеве мы не можем себя чувствовать в безопасности. Любой политически активный россиянин понимает, что это небезопасная страна, но это наш выбор, потому что те вещи, которыми мы занимаемся, являются очень важными.
- Кто все эти люди, которые у вас работают?
- Это в основном журналисты и общественные деятели России и Украины. У нас сейчас паритет 50 на 50.
- Что планируете в ближайшее время?
- Со следующей недели у нас будет уже первый ивент о репрессивных практиках в Крыму, Кубани и Чечне, такой сравнительный анализ, потом будет по протестам в России мероприятие. Мы планируем, что в неделю у нас будет не меньше двух-трех мероприятий. Начнем с общественно-политических, дальше у нас появятся и культурные. Будет библиотека с книгами на русском, украинском и английском, но это будет достаточно специализированная литература. Думаю, что через месяц-два мы будем работать в режиме открытых дверей, чтобы любой человек мог прийти сюда, выпить чашку кофе, почитать книгу, пару часов поговорить с друзьями и остаться на мероприятие здесь. Сейчас очень важно понимать, что интерес Кремля к Украине не пропал. Российские войска по-прежнему стоят на Донбассе, и в том числе поэтому мы должны быть здесь, чтобы купировать его влияние в стране.