Интервью: любой среднестатистический человек в России не понимает ничего из происходящего на Украине

- Какова цель работы вашей организации и почему именно Киев?

- Есть несколько моментов и основных важных задач. Начиная с Болотного дела и событий в Крыму, скажем так, начались серьезные атаки внутри России на гражданское общество, и из страны уехало очень много людей. Это люди образованные, с ярко выраженной политической позицией. Мы имеем сейчас глобальную волну российской миграции, которая представлена в Европе, США и здесь, в Украине (здесь и далее правописание автора - прим. ред.). Одна из задач – это помощь иммигрантам и беженцам здесь в Украине. С одной стороны, это люди, которые приехали в Украину по идеологическим причинам, дабы быть частью большого изменения после революционных событий майдана, с другой стороны, это беженцы, которые сейчас убежали от реальных уголовных дел.

Для этого у нас работает проект EmigRussia, в рамках которого мы оказываем консульскую, юридическую и даже психологическую поддержку. Пытаемся предоставить какие-то необходимые сервисы для тех людей, которые не могут официально пойти в российское посольство в Киеве. С другой стороны, у российской диаспоры есть много возможностей, чтобы бороться с российским влиянием на западе, Украина – это страна, с которой все началось, поэтому мы считаем, что наличие такого центра в Киеве может стать сдерживающим фактором российского влияния. В этом центре будет очень много проходить аналитической работы, проходить информационных ивентов, мы будем говорить обо всем спектре отношений, связанных с влиянием Кремля на Украину и на западные демократии, также будет затрагиваться конфликт на Донбассе и в Крыму. Мы здесь для того, чтобы построить информационный мост между Россией и Украиной, чтобы устранить эту информационную стену, построенную российской пропагандой.

- Что собой представляет эта стена?

- Сейчас любой среднестатистический человек в России или активист гражданского общества не понимает ничего из того, что происходит в Украине. Очень много людей думают, что здесь все закончилось, революция провалилась, реформ нет, коррупция и все. Я, живя в Киеве, понимаю, что это не так. Да, не все идеально, но есть достаточно серьезные подвижки, во многих структурах проводятся реформы, есть огромное количество достаточно пассионарных молодых людей, которые в разных структурах борются за будущее своей страны. Люди в России об этом вообще не знают. В Украине то же самое, никто толком ничего не знает о ситуации в России, где есть политические заключенные, где можно сесть за репост в интернете. Все знают про Олега Сенцова или Ильдара Дадина, а про то, что за репост сидят еще 40 человек, мало кто знает.

- Украинские радикальные организации уже выходили на вас?

- Пока что нет. Физической активности пока что никто не проявлял, но «фейсбук-армия» уже активизировалась. Мы понимаем, что есть часть украинского общества, которая нам действительно не рада. Мы понимаем, почему это происходит: в Украине есть очевидная аллергия на слово "Россия" в принципе, но мы будем здесь свою репутацию доказывать.