Убийцу-расчленителя, напугавшего жителей Нарвы, досрочно выпустят из тюрьмы

По решению суда уже на следующей неделе сможет досрочно выйти из тюрьмы убийца-расчленитель, чье страшное деяние напугало жителей Нарвы без малого десять лет тому назад. Полиция тогда быстро успокоила людей, что речь идет, к счастью, не о серийном маньяке, а о крайне жестоком ревнивце.
Ранее несудимый нарвитянин Евгений Волин, которому на сегодня 53 года, был осужден в 2008-м на 12 лет тюрьмы, и должен был отбыть этот срок 4 ноября 2019-го. Досрочно вернуться домой под электронный надзор он просил суд в 2015 году - безуспешно. Теперь же его новая просьба удовлетворена, будучи поддержанной как представителем тюрьмы, так и прокурором.
Руководивший расследованием этого нашумевшего дела прокурор Вируской окружной прокуратуры Константин Ростовцев покинул службу в 2016 году. На прошлое ходатайство Волина о досрочном выходе на свободу Ростовцев заявлял суду свое несогласие. Теперь же, когда он не у дел, суд решился выпустить убийцу и расчленителя под электронную охрану.
"Суд нашел, что цель наказания по сути достигнута: осуждение со стороны государства ясно выражено, наказание состоялось и поведение Волина в тюрьме показало, что его оценки изменились к лучшему. Суд учел также отмеченный в составленной тюрьмой характеристике низкий риск совершения нового преступления", - прокомментировала решение пресс-представитель судов первой и второй инстанций Криста Тамм.
Она же отметила, что все денежные требования Волин выполнил и еще накопил в фонде освобождения примерно 2000 евро.
"Суд учел, что условно-досрочное освобождение дает Волину возможность доказать свое исправление, а также то, что в дальнейшем он способен вести законопослушный образ жизни. В течение испытательного срока можно оценить его усилия в организации своей жизни и соблюдении существующих обычаев и правил", - добавила Тамм.
Соответствующее постановление Вируского уездного суда от 11 апреля еще может быть обжаловано в 15-дневный срок, и до его вступления в силу Евгений Волин остается в Вируской тюрьме в Йыхви.
Убийца-ревнивец
Евгений Волин сел в тюрьму на 12 лет (срок отсчитывается с 4 ноября 2007 года, когда подозреваемый был арестован в бегах в Финляндии), будучи признанным виновным сразу в ряде преступлений. Осужденный вину в суде не признал и не раскаялся.
Вот что было установлено и доказано.
24 сентября 2007 года около семи часов вечера во время распития алкоголя в нарвском общежитии по ул. Раквере, 91 Евгений Волин в ходе ссоры нанес Денису раны головы, ударив его стеклянной вазой, а также избил кулаками. Денис является братом Елены, к которой Волин питал нежные чувства и которая потом тоже пострадала от его жестокости. Правда, 23 октября 2008-го Елена умерла, поэтому в зале суда зачитывали ее показания во время досудебного расследования.
Далее, 21 октября 2007 года примерно в час дня Евгений избил ту же Елену ногами, причинив ей боль и телесные повреждения. А чуть ранее в тот день, примерно в 12.30, из ранее незаконно где-то приобретенного пистолета "Макаров" Евгений застрелил Олега, сделав в того два выстрела - убил на месте, пули пробили голову и грудь. Убийство было совершено в сауне частного дома Волина на улице Паэмурру в Нарве.
Уже потом, находясь в нарвском арестном доме, Евгений угрожал той же Елене расправой, если она не изменит свои показания против него. Эти угрозы стали отдельным эпизодом обвинения в адрес Волина.
Убийство Олега было совершено Волиным, согласно показаниям и итоговому решению суда, на почве ревности: двое знакомых мужчин пытались, так сказать, обсудить, с кем из них остаться Елене, тогда как сама женщина якобы желала прекратить отношения с Волиным, кого она характеризовала жестоким человеком. Спор завершился руганью, короткой схваткой и двумя смертельными выстрелами в сауне.
После убийства Волин пошел в дом, а в сауну вернулся только на следующий день, чтобы скрыть следы преступления и труп. Топором он разрубил тело Олега на части - голова, туловище, ноги, руки. Их он поместил в сумки с кирпичами и отнес к затопленному карьеру Кадастику, что на промышленной окраине Нарвы. Туловище закопал в землю, голову и остальные части в сумках бросил в воду. Туда же отправился и пистолет. Одежду убитого Волин сжег, и только носки потом нашлись на отрубленных ногах.
Затем в суде Волин рассказал, что работал поваром - так вот и научился разделывать туши на части.
Тело нашли по частям
Убийство произошло в воскресенье, а уже во вторник вечером некий житель нарвской окраины нашел у кромки воды карьера полиэтиленовый пакет с двумя человеческими руками без кистей. Страшные слухи и догадки моментально поползли по Нарве. Полиция возбудила уголовное дело, и очень скоро водолазы нашли еще один пакет - с ногами.
Волин к тому времени был уже в Финляндии, где его скоро и арестовали.
На допросе у следователя Елена характеризовала Волина, как агрессивного человека. Он сам рассказал ей в деталях об убийстве Олега, а потом еще звонил из Финляндии, писал угрожающие письма с такими, например, фразами: "твои кавалеры не боятся плавать в карьере без рук и ног", "вернусь назад, бритвой порежу", "медленно порежу на кусочки", "вырежу твои глаза" и тому подобные.
Волин показал следователям место, где он закопал туловище Олега - его в полиэтиленовом мешке там и нашли. А вот найти по показаниям голову, кисти и пистолет, утопленные в карьере, так и не удалось.
В отношении Волина была сделана судебно-психиатрическая экспертиза, показавшая, что мужчина психически здоров и в принудительном лечении не нуждается. Во время совершения преступления он тоже был здоров, был способен оценивать свои действия и управлять ими.
Суд и прокуратура поверили в Волина
Отвечая на запросы о деле Евгения Волина десятилетней давности, в Вируской окружной прокуратуре нынче подтвердили, что они поддержали ходатайство о досрочном освобождении "в интересах повторной социализации осужденного".
"К настоящему времени проведенные в тюрьме свыше девяти лет могут быть достаточными, чтобы повлиять на человека, посаженного в тюрьму впервые, чтобы он впредь воздерживался от совершения преступлений. Таким образом, помещение под поведенческий контроль в случае с Евгением Волиным может быть более результативным, чем отбывание тюремного срока до конца", - сообщили из прокуратуры.
Криминальный надзор за Волиным будет вестись в течение 19 месяцев, а на 10 месяцев в обязательном порядке будет установлена электронная охрана.
Экс-прокурор Константин Ростовцев, руководивший расследованием дела Волина и выступавший в суде его обвинителем, нынче в комментарии для Rus.Postimees не стал ничего говорить против решения суда выпустить убийцу досрочно. "Все может быть", - ответил Ростовцев на вопрос, мог ли этот убийца действительно исправиться за решеткой.
"В этом деле не было ничего особенного, за исключением расчленения", - говорит Ростовцев, повидавший всякое за свою карьеру. "Не он один такой возвращается из тюрьмы", - попытался успокоить собеседник.
Голову так и не нашли
Как уже было сказано выше, простреленную выстрелом из "Макарова" голову жертвы Волина так и не нашли. Об этом по крайней мере не известно правоохранительным органам.
Но нам известно, что 7 июля 2013 года коммунальные рабочие нашли человеческий череп в нарвском промышленном районе Кулгу, что не очень далеко от места развития описанных кровавых событий.
В связи с находкой черепа полиция сразу возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над трупом, однако уже в октябре того же года производство прекратили в связи с отсутствием состава преступления, а дело попало на хранение в полицейский архив. Вероятно, связь с убийством трехлетней давности установить все же не удалось.