Убийцу-расчленителя, напугавшего жителей Нарвы, досрочно выпустят из тюрьмы

Ранее несудимый нарвитянин Евгений Волин, которому на сегодня 53 года, был осужден в 2008-м на 12 лет тюрьмы, и должен был отбыть этот срок 4 ноября 2019-го. Досрочно вернуться домой под электронный надзор он просил суд в 2015 году - безуспешно. Теперь же его новая просьба удовлетворена, будучи поддержанной как представителем тюрьмы, так и прокурором.

Руководивший расследованием этого нашумевшего дела прокурор Вируской окружной прокуратуры Константин Ростовцев покинул службу в 2016 году. На прошлое ходатайство Волина о досрочном выходе на свободу Ростовцев заявлял суду свое несогласие. Теперь же, когда он не у дел, суд решился выпустить убийцу и расчленителя под электронную охрану.

"Суд нашел, что цель наказания по сути достигнута: осуждение со стороны государства ясно выражено, наказание состоялось и поведение Волина в тюрьме показало, что его оценки изменились к лучшему. Суд учел также отмеченный в составленной тюрьмой характеристике низкий риск совершения нового преступления", - прокомментировала решение пресс-представитель судов первой и второй инстанций Криста Тамм.

Она же отметила, что все денежные требования Волин выполнил и еще накопил в фонде освобождения примерно 2000 евро.

"Суд учел, что условно-досрочное освобождение дает Волину возможность доказать свое исправление, а также то, что в дальнейшем он способен вести законопослушный образ жизни. В течение испытательного срока можно оценить его усилия в организации своей жизни и соблюдении существующих обычаев и правил", - добавила Тамм.

Соответствующее постановление Вируского уездного суда от 11 апреля еще может быть обжаловано в 15-дневный срок, и до его вступления в силу Евгений Волин остается в Вируской тюрьме в Йыхви.

Убийца-ревнивец

Евгений Волин сел в тюрьму на 12 лет (срок отсчитывается с 4 ноября 2007 года, когда подозреваемый был арестован в бегах в Финляндии), будучи признанным виновным сразу в ряде преступлений. Осужденный вину в суде не признал и не раскаялся.

Вот что было установлено и доказано.

24 сентября 2007 года около семи часов вечера во время распития алкоголя в нарвском общежитии по ул. Раквере, 91 Евгений Волин в ходе ссоры нанес Денису раны головы, ударив его стеклянной вазой, а также избил кулаками. Денис является братом Елены, к которой Волин питал нежные чувства и которая потом тоже пострадала от его жестокости. Правда, 23 октября 2008-го Елена умерла, поэтому в зале суда зачитывали ее показания во время досудебного расследования.

Далее, 21 октября 2007 года примерно в час дня Евгений избил ту же Елену ногами, причинив ей боль и телесные повреждения. А чуть ранее в тот день, примерно в 12.30, из ранее незаконно где-то приобретенного пистолета "Макаров" Евгений застрелил Олега, сделав в того два выстрела - убил на месте, пули пробили голову и грудь. Убийство было совершено в сауне частного дома Волина на улице Паэмурру в Нарве.