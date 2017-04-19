Власти играют в мусорный пинг-понг: легендарная свалка не уменьшается, работа волонтеров насмарку

Несмотря на прошедший на прошлой неделе субботник, количество мусора на злополучной свалке на улице Бетоони не уменьшается. Видно, что часть отходов была принесена сюда совсем недавно, явно уже после того, как здесь поработали волонтеры. Ситуация осложняется тем, что власти не хотят брать на себя заботы по ликвидации мусора – управа Ласнамяэ считает, что это обязанность волости Раэ, на территории которой выросла свалка, волость говорит о недостатке средств и о том, что мусор к ним вывозят из Таллинна. При этом оба самоуправления указывают на то, что земля принадлежит государству, которое и должно внести определенность в этот вопрос.

«Мусор не наш, территория не наша»

После субботней толоки, в которой участвовали десятки человек, с Бетоони вывезли один контейнер с мусором. Требовалось по меньшей мере в десять раз больше.

«Контейнер был один, конечно, этого не хватило, - рассказывает один из участников субботника Дмитрий. - Мы целый день убили, заполнили этот контейнер и все уставшие разъехались. Хотим и дальше собираться – надо доделать начатое. Пытаемся подключить город и волость Раэ, но тут непонятно, что делать: каждый тычет друг в друга пальцем, говорят: мусор не наш, территория не наша».

Для того, чтобы найти решение ситуации, сегодня председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра организовал встречу представителей районной управы Ласнамяэ, волости Раэ и Муниципальной полиции. Ни к какому конкретному решению переговоры, однако, не привели – стороны не смогли договориться между собой. Представителя Департамента окружающей среды, который отвечает за эту территорию, на встрече не было.

«Несомненно, это вопрос, в котором государство и самоуправления должны сотрудничать друг с другом. Спор о том, кто виноват – государство или местные самоуправления - не приведет ни к чему, - считает Райнер Вакра. - На следующей неделе мы встретимся с Департаментом окружающей среды. Наша главная цель – по возможности быстрее вывезти эту свалку отсюда. Сегодня она как магнит для недобросовестных людей, которые несут сюда мусор. Ее необходимо ликвидировать».

Как именно распределят между собой обязанности самоуправления, пока неясно, но зато уже существуют планы борьбы с дальнейшим загрязнением улицы. В частности, волость Раэ предложила построить здесь бетонное ограждение после того, как мусор будет вывезен.

Ограждение и камеры наблюдения

«Самое простое – сказать, что людей, которые везут сюда мусор, нужно высечь. Это совершенно бестолковое поведение, непонятно, что происходит в голове у этих людей. Но есть два конкретных решения – во-первых, как пообещала волость Раэ, когда мусор будет вывезен, здесь установят бетонное ограждение, а во-вторых, необходимо установить камеры, чтобы было видно, кто привозит сюда мусор. Тогда Муниципальная полиция или Инспекция окружающей среды могли бы вычислить нарушителей по номерам машин и начать производство», - добавил Вакра.