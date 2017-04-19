Власти играют в мусорный пинг-понг: легендарная свалка не уменьшается, работа волонтеров насмарку

На прошедшей сегодня встрече представителям раонной управы Ласнамяэ, волости Раэ, Инспекции окружающей среды и Муниципальной полиции не удалось договориться о ликвидации свалки на улице Бетоони на границе Таллинна и волости Раэ.
Несмотря на прошедший на прошлой неделе субботник, количество мусора на злополучной свалке на улице Бетоони не уменьшается. Видно, что часть отходов была принесена сюда совсем недавно, явно уже после того, как здесь поработали волонтеры. Ситуация осложняется тем, что власти не хотят брать на себя заботы по ликвидации мусора – управа Ласнамяэ считает, что это обязанность волости Раэ, на территории которой выросла свалка, волость говорит о недостатке средств и о том, что мусор к ним вывозят из Таллинна. При этом оба самоуправления указывают на то, что земля принадлежит государству, которое и должно внести определенность в этот вопрос.
«Мусор не наш, территория не наша»
После субботней толоки, в которой участвовали десятки человек, с Бетоони вывезли один контейнер с мусором. Требовалось по меньшей мере в десять раз больше.
«Контейнер был один, конечно, этого не хватило, - рассказывает один из участников субботника Дмитрий. - Мы целый день убили, заполнили этот контейнер и все уставшие разъехались. Хотим и дальше собираться – надо доделать начатое. Пытаемся подключить город и волость Раэ, но тут непонятно, что делать: каждый тычет друг в друга пальцем, говорят: мусор не наш, территория не наша».
Для того, чтобы найти решение ситуации, сегодня председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра организовал встречу представителей районной управы Ласнамяэ, волости Раэ и Муниципальной полиции. Ни к какому конкретному решению переговоры, однако, не привели – стороны не смогли договориться между собой. Представителя Департамента окружающей среды, который отвечает за эту территорию, на встрече не было.
«Несомненно, это вопрос, в котором государство и самоуправления должны сотрудничать друг с другом. Спор о том, кто виноват – государство или местные самоуправления - не приведет ни к чему, - считает Райнер Вакра. - На следующей неделе мы встретимся с Департаментом окружающей среды. Наша главная цель – по возможности быстрее вывезти эту свалку отсюда. Сегодня она как магнит для недобросовестных людей, которые несут сюда мусор. Ее необходимо ликвидировать».
Как именно распределят между собой обязанности самоуправления, пока неясно, но зато уже существуют планы борьбы с дальнейшим загрязнением улицы. В частности, волость Раэ предложила построить здесь бетонное ограждение после того, как мусор будет вывезен.
Ограждение и камеры наблюдения
«Самое простое – сказать, что людей, которые везут сюда мусор, нужно высечь. Это совершенно бестолковое поведение, непонятно, что происходит в голове у этих людей. Но есть два конкретных решения – во-первых, как пообещала волость Раэ, когда мусор будет вывезен, здесь установят бетонное ограждение, а во-вторых, необходимо установить камеры, чтобы было видно, кто привозит сюда мусор. Тогда Муниципальная полиция или Инспекция окружающей среды могли бы вычислить нарушителей по номерам машин и начать производство», - добавил Вакра.
Вопрос с камерами решить пока не удалось – ласнамяэская горуправа не хочет инвестировать в волость, на территории которой они должны быть установлены. Волость с этим не согласна, но Вакра все же настроен оптимистично: «С камерами мы договорились, что МуПо вместе с Таллинном до конца этой недели придет к решению этого вопроса. К сожалению, сегодня они не подписали этот договор, но я надеюсь, что бюджет Таллинна осилит инвестицию в несколько сотен евро».
Сколько камер планируется установить, Вакра не уточнил, оставив решение этого вопроса специалистам.
Ласнамяэ: свалка находится на территории волости
В районной управе Ласнамяэ к идее оплатить установку камер из районного бюджета относятся без энтузиазма. Заместитель заведующего отделом городского хозяйства управы Ласнамяэ Айн Орав подчеркивает, что свалка находится на государственной территории и не является частью Ласнамяэ.
«Если смотреть на вопрос с юридической точки зрения, то за свалку отвечает владелец земли. Речь идет о государственной земле, и ее владелец должен решить, нужна ли ему помощь и если нужна, то какая. Мы обсуждали проблему без владельца земли, это все равно, что мы пойдем убирать чужую квартиру: неизвестно, разрешит ли это владелец квартиры, хочет он этого и на каких условиях. В этом отношении я надеюсь, что на следующей неделе, когда будет на месте представитель государства, можно будет конкретнее обсудить, как владелец видит этот вопрос и какое решение он примет».
Орав добавил, что у управы хватает своих забот, впрочем, не отказавшись от сотрудничества, но и не сказав ничего определенного о том, в чем оно будет заключаться.
«Несомненно, районная управа Ласнамяэ со своей стороны тоже посмотрит, что может сделать, если нужна помощь, но, поскольку у части города не хватает средств и у нас есть свои свалки, то ясно, что мы должны прежде всего привести в порядок свои территории. Но мы, конечно, готовы к сотрудничеству, когда мы будем знать, какую конкретно помощь от нас ждут».
Что касается установки камер, то, как заметил Орав, непонятно, почему город должен инвестировать средства в установку камеры не на своей территории, а на территории волости. При этом он осторожно добавил, что это вопрос обсуждения, не в его компетенции решать его единолично - решение должно быть коллегиальным.
Раэ: мусор везут к нам из Таллинна
Старейшина волости Раэ Март Вырклаэв убежден, что волость оказала волонтерам посильную помощь, и теперь гораздо большую помощь должен им оказать Таллинн – во-первых, потому, что у него больше ресурсов, а во-вторых, потому что мусор на территорию волости вывозят именно из столицы.
«Весь этот мусор везут из Таллинна. Мы находимся на границе Таллинна и волости Раэ, и еще до сентября 2016 года единственный доступ сюда был со стороны Таллинна. Сейчас после того, как в волости стали строить Таллиннскую тюрьму, появился доступ и со стороны Раэ, но мы сюда мусор не везем, его везут из Таллинна. И у нас нет денег, чтобы вывезти такое количество мусора. Поэтому здесь и нужно смотреть на то, что это государственная земля, мы символически можем помочь, но мы не можем сделать все», - заметил он.
С точки зрения Вырклаэва, поскольку мусор вывозят из Таллинна, участие города в решении этого вопроса должно быть больше, а контролем за нарушителями с помощью камер видеонаблюдения должна заняться МуПо. «У Таллинна намного больше ресурсов, чтобы это проконтролировать. Я за то, чтобы распределить задачи в соответствии с возможностями», - добавил Вырклаэв.
Дешевле заплатить штраф, чем везти мусор на станцию отходов
Пока чиновники перекидывают решение друг на друга, свалка продолжает расти. Участвовавший в субботнике Дмитрий уверен, что камеры здесь просто необходимы.
«Камеры точно сработают, - считает он. - Люди не хотят попасться. Если сделать скрытую камеру, можно будет ловить тех, кто так делает. Если сделать табличку, что все под камерой, тут даже не будут на самом деле искать саму камеру – увидят табличку, испугаются и уедут. Можно даже сделать искусственные камеры, а в каких-то местах поставить настоящие, чтобы было удобно отлавливать».
Правда, есть другая проблема: слишком низкие штрафы. Дмитрий сам недавно поймал нарушителя, который сбрасывал мусор. Дело дошло до муниципальной полиции, выписавшей штраф. Но сумма оказалась ничтожной.
«Я увидел человека, который выгружал мусор на улице Синимяэ - я там гулял с собакой, - рассказал Дмитрий. - Я к нему подошел, он сразу стал грузить мусор обратно. Когда я у него спросил, что он делает, он мне, естественно сказал, что грузит мусор, но это все глупости. Я его сфотографировал, снял видео. Написал заявление в МуПо, там выяснилось, что машина была арендована. Выяснили, кому в это время сдали машину в аренду. Нашли этого человека, он сознался, и ему был назначен великий штраф – 30 евро. Там было задействовано несколько чиновников, я, фирма аренды автомобилей. Мы потратили человеко-часов, наверное, на 500 евро, чтобы оштрафовать человека на 30. Он, я думаю, даже не дрогнул. Он спокойно заплатил этот штраф и думает, в следующий раз я так же сделаю».
По мнению Дмитрия, чтобы пресечь разрастание свалок штраф должен составлять как минимум тысячу евро. «30 евро – это не наказание. Если бы он поехал на свалку, с него бы взяли 100, допустим, а тут всего 30 – явно дешевле», - считает он.
Однако пока все упирается в горы мусора, которые и не думают уменьшаться. Обсуждение вопроса о том, кто займется ликвидацией свалки, состоится во вторник с участием чиновников Департамента окружающей среды. Rus.Postimees продолжит следить за развитием ситуации.