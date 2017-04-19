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Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Киева

Rus.Postimees.ee
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Киев. | ФОТО: MARCO DJURICA/REUTERS

Международный суд ООН (Гаага) принял решение об отсутствии оснований для дополнительных мер в отношении России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о нарушении которой говорилось в иске Украины против РФ.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам, сообщает Интерфакс.

По словам председателя суда, Украина не предоставила доказательств о финансировании Россией терроризма. "В этом контексте, на этом этапе рассмотрения дела, Украина не предоставила достаточных доказательств, которые достаточным образом демонстрировали бы, что эти элементы правдоподобны", - сказал Абрахам.

Киев требовал ввести против Москвы временные меры до окончательного вердикта суда.

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