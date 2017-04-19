Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Киева

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал в ходе заседания суда в среду в Гааге его председатель Ронни Абрахам, сообщает Интерфакс.

По словам председателя суда, Украина не предоставила доказательств о финансировании Россией терроризма. "В этом контексте, на этом этапе рассмотрения дела, Украина не предоставила достаточных доказательств, которые достаточным образом демонстрировали бы, что эти элементы правдоподобны", - сказал Абрахам.

Киев требовал ввести против Москвы временные меры до окончательного вердикта суда.