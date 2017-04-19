Женщина, поскользнувшаяся на мокром полу в McDonald's, отсудила 20 000 евро

Как информирует представитель суда Раймондс Лочмелис, суд принял решение присвоить Тимофеевой 20 520 евро в качестве компенсации за полученные при падении травмы, в эту сумму входит возмещение морального ущерба, материального ущерба, а также судебные издержки. В свою очередь иск на сумму 1 412 871 евро в качестве возмещения был отклонен, сообщает Rus.TVNET.

Как сообщалось ранее, в суд дело поступило после того, как Департамент по гражданским делам Верховного суда отменил решение палаты по гражданским делам ВС, которое на сегодняшний день ликвидировано.

Так, в июле 2014 года Палата отменила приговор Рижского суда, согласно которому Тимофеевой присудили взыскать с бывшего работодателя 9 543 евро в качестве компенсации и 42 686 евро в качестве возмещения морального ущерба.