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Центристы хотят наградить завсегдатая ежегодника КаПо Алексея Семенова

Rus.Postimees.ee
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Алексей Семенов. | ФОТО: Sergei Trofimov/Den za Dnjom

Таллиннская горуправа планирует наградить правозащитника Алексея Семенова, который неоднократно появлялся на страницах ежегодника КаПо, где его называли инструментом распространения российской политики в Эстонии.

В среду горуправа направила в горсобрание законопроект решения, согласно которому планирует наградить 28 человек, включая руководителя НКО Inimõiguste Teabekeskus Семенова, пишет Postimees.ee.

Горуправа обосновала свое решение длительной работой Семенова в качестве социолога и правозащитника.

КаПо в своем ежегоднике эту деятельность оценивает иначе. Например, в ежегоднике КаПо 2008 года говорится о правозащитнике, как о классическом примере лояльного Москве человека, который получает финансирование из Кремля и согласует с ним свои действия.

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