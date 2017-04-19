Центристы хотят наградить завсегдатая ежегодника КаПо Алексея Семенова

В среду горуправа направила в горсобрание законопроект решения, согласно которому планирует наградить 28 человек, включая руководителя НКО Inimõiguste Teabekeskus Семенова, пишет Postimees.ee.

Горуправа обосновала свое решение длительной работой Семенова в качестве социолога и правозащитника.

КаПо в своем ежегоднике эту деятельность оценивает иначе. Например, в ежегоднике КаПо 2008 года говорится о правозащитнике, как о классическом примере лояльного Москве человека, который получает финансирование из Кремля и согласует с ним свои действия.