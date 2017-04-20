Скоро на аварии будут выезжать только добровольцы

По плану действий МВД, число спасательных команд, направляемых на места ДТП, в течение последующих четырех лет увеличится с нынешних 13 до 25. По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта (СДПЭ), есть цель, чтобы спасательные команды добровольцев, выезжающих в случае аварий, равномерно распределились по всей Эстонии.

Количество команд будет увеличиваться по три в год, а места их дислокации будут выбирать по плотности движения и числу аварий. Одна из целей – чтобы при наличии добровольцев на каждую аварию не приходилось выезжать профессиональным спасателям, поскольку в это же время, где-то в другом месте может произойти что-то такое, где потребуется спасать жизни, и где профессионалы нужнее.

Министерство внутренних дел планирует в ближайшие годы существенно повысить профессионализм и готовность добровольцев. Правительство достигло принципиального соглашения, что в 2018-2021 годы добровольные спасатели станут получать каждый год на полмиллиона евро больше, чем это было до сих пор. Из них 400 000 евро пойдут для поддержки добровольных спасателей для спасения на земле, и 100 000 евро для добровольного спасения на воде под руководством Департамента полиции и погранохраны.

При помощи денег, выделенных МВД, будут увеличены поголовные деньги для наземных спасателей-добровольцев таким образом, чтобы они сами могли купить себе снаряжение, что снизит административную нагрузку и даст добровольцам большую самостоятельность.

Также есть план в ближайшее время увеличить число добровольных команд на пять единиц, таким образом, к 2021 года в Эстонии должно появиться 119 команд, основанных на добровольной основе.

Анвельт сказал, что добровольные команды находятся слишком близко от профессиональных, и по действующим условиям дотирования пребывают в роли бедного родственника. В то же время, по его словам, несмотря на меньшие возможности, такие команды обслуживают очень много вызовов. Поэтому министерство намерено устранить эту разницу в финансировании.

По заверению министра, с увеличением боеспособности добровольцев, роль профессиональных спасателей по-прежнему останется важной: «Мы не хотим никого отодвигать в сторону. Профессиональные спасатели никуда не денутся».

В Эстонии вырабатывается новая спасательная модель, но, по словам Анвельта, говорить о первых предложениях по новой модели начнут не раньше осени этого года.

Сейчас в Эстонии работают почти 2000 наземных и почти 400 морских спасателей-добровольцев. В прошлом году добровольцы отработали более 4200 вызовов. В среднем такая команда прибывала на место происшествия за семь минут и 15 секунд, что на полминуты лучше, чем в 2015 году.

По словам председателя совета Эстонского союза спасателей, объединяющего спасателей-добровольцев, Райта Килланда, в Европе нет ничего необычного в том, что для укрепления обеспечения общей безопасности привлекают спасателей-добровольцев, и добровольцев в большей или в меньшей степени используют повсюду.

Килланд сказал, что у союза спасателей есть амбициозный план привлечь к 2025 году к добровольной спасательной деятельности 25 000 человек.