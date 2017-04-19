Правительство выделит на здравоохранение крупную сумму

Сфера здравоохранение, финансирование которой стало главным предметом споров в кабмине на переговорах о бюджетной стратегии, в течение пяти лет дополнительно получит 300 миллионов евро, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Также известно, что министры договорились выделить в последующие годы дополнительно 60 миллионов евро на оборонные инвестиции сверх 2% ВВП, предусмотренных на военные расходы. Средства пойдут на закупку боеприпасов.

Министры также решили отказаться от введения автомобильной пошлины и налога на банковскую прибыль, но налог на сахар правительство по-прежнему планирует ввести.

Цахкна доволен

«Я удовлетворен. В Эстонии не будет ни пошлины на автомобили, ни на банковские услуги, - написал в среду вечером в своем Фейсбуке министр обороны и лидер IRL Маргус Цахкна, сообщает BNS. - На поддержание стабильности системы здравоохранения в течение следующих четырех лет будут выделены дополнительные 215 млн евро. Стратегия госбюджета составлена».

Цахкна добавил, что эти новости должны обрадовать предпринимателей, а также укрепить у людей уверенность в завтрашнем дне здравоохранения и своего здоровья. «Отличная работа и благодарность за нее партнерам!», - написал он.