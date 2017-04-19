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Суд ООН призвал Москву воздержаться от ущемления прав человека в Крыму

Rus.Postimees.ee
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Крым. | ФОТО: Scanpix

Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ, сообщает ТАСС.

В частности, суд постановил, что Россия в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от действий, которые могут нарушать право "сообщества крымских татар на сохранение своих представительных учреждений, в том числе меджлиса", и "обеспечить доступность образования на украинском языке" в Крыму.

Кроме того, инстанция призвала обе стороны разбирательства "воздержаться от действий, которые могут усугубить или обострить разногласия или осложнить разрешение спора".

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