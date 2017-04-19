Суд ООН призвал Москву воздержаться от ущемления прав человека в Крыму
19 апреля 2017 г., 20:46
Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ, сообщает ТАСС.
В частности, суд постановил, что Россия в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от действий, которые могут нарушать право "сообщества крымских татар на сохранение своих представительных учреждений, в том числе меджлиса", и "обеспечить доступность образования на украинском языке" в Крыму.
Кроме того, инстанция призвала обе стороны разбирательства "воздержаться от действий, которые могут усугубить или обострить разногласия или осложнить разрешение спора".