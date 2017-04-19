Какой ужас: свидетели избиения обнаженной девочки не заступились за нее, а похитили и убили

Буренко назначено наказание в виде 15 лет и трех месяцев лишения свободы, а Волкову - 5 лет лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Подмосковья, сообщает Newsru.com.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 апреля 2002 года 13-летняя школьница Аня Козачук находилась во дворе одного из многоэтажных домов в Реутове. Там между нею и двумя девушками 15 и 16 лет произошла ссора. В итоге девочка была избита, и кроме того, злоумышленницы сорвали с нее одежду (в том числе нижнее белье), которую затем сожгли в костре. Температура воздуха в это время не превышала 5-6 градусов по Цельсию, пишет "Московский комсомолец".

За расправой с интересом наблюдала компания молодых людей, которые пили пиво. Никто из них даже на заступился за избиваемую во дворе дома школьницу.

"Один из обвиняемых, являясь очевидцем конфликта, с целью напугать и оказать на потерпевшую психологическое и физическое воздействие, а также из личной неприязни, решил ее похитить", - говорится в пресс-релизе. Для этого мужчина подговорил еще нескольких подростков, и они вмешались в конфликт, происходивший между школьницами.

"Сообщники подошли к малолетней, находившейся в обнаженном виде, и, схватив ее за руки и туловище, затащили на заднее сидение автомобиля", - отметили в ГСУ СК РФ. Во время поездки один из обвиняемых, чтобы еще больше напугать пленницу, насильно пересадил обнаженную девочку в багажное отделение Audi 90.

Приехав на территорию кладбища "Новодеревенское", четверо злоумышленников продолжали удерживать потерпевшую в течение шести часов, подвергая ее издевательствам. Затем один из мужчин решил убить школьницу "из личной неприязни", утверждает следственное ведомство.

Злоумышленник нашел камень и нанес им не менее четырех ударов в область головы. От полученных травм девочка упала и перестала подавать признаки жизни. "Убедившись, что она мертва, обвиняемые оттащили обнаженное тело малолетней в лесной массив, где бросили в овраг", - добавили в ГСУ СК РФ.