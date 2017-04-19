Критиковавший Путина журналист умер в больнице после избиения

"Только что мне сообщили, что Андрущенко умер в больнице, не выходя из комы после нападения", - сказал защитник.

По данным СМИ, Н.Андрущенко был избит в Петербурге неизвестными 9 марта 2017 года. Он был госпитализирован и находился в Мариинской больнице в состоянии медицинской комы.

Андрущенко известен как журналист, специализирующийся на правозащитной и криминальной тематике, соучредитель газеты "Новый Петербург".

Он являлся известным критиком президента России Владимира Путина, сообщает Independent.