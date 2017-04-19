Критиковавший Путина журналист умер в больнице после избиения
19 апреля 2017 г., 21:40
Один из соучредителей газеты "Новый Петербург", журналист Николай Андрущенко скончался в больнице на 74-ом году жизни, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Кузьминых в среду.
"Только что мне сообщили, что Андрущенко умер в больнице, не выходя из комы после нападения", - сказал защитник.
По данным СМИ, Н.Андрущенко был избит в Петербурге неизвестными 9 марта 2017 года. Он был госпитализирован и находился в Мариинской больнице в состоянии медицинской комы.
Андрущенко известен как журналист, специализирующийся на правозащитной и криминальной тематике, соучредитель газеты "Новый Петербург".
Он являлся известным критиком президента России Владимира Путина, сообщает Independent.