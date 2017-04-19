Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Критиковавший Путина журналист умер в больнице после избиения

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Николай Андрущенко. | ФОТО: Youtube

Один из соучредителей газеты "Новый Петербург", журналист Николай Андрущенко скончался в больнице на 74-ом году жизни, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Кузьминых в среду.

"Только что мне сообщили, что Андрущенко умер в больнице, не выходя из комы после нападения", - сказал защитник.

По данным СМИ, Н.Андрущенко был избит в Петербурге неизвестными 9 марта 2017 года. Он был госпитализирован и находился в Мариинской больнице в состоянии медицинской комы.

Андрущенко известен как журналист, специализирующийся на правозащитной и криминальной тематике, соучредитель газеты "Новый Петербург".

Он являлся известным критиком президента России Владимира Путина, сообщает Independent.

Наверх