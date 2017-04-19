Кальюлайд вмешалась в спор о том, кто достоин звания «Мать года»

В Эстонии набирает обороты дискуссия по поводу того, кто может претендовать на звание «Мать года». Дело в том, что вот уже 20 лет на престижный титул могут претендовать только матери, которые растили своих детей в законном браке.
В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул тем женщинам, которые в официальном браке не состоят, сообщает Postimees.ee.
В спор вмешалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила, что в Эстонии только треть детей растет в браке. По ее мнению, модель семьи не определяет, насколько хорошими будут родители.
«В Эстонии живут матери и отцы, которые воспитывают своих детей одни. В Эстонии есть однополые пары, которые воспитывают детей. В Эстонии есть семьи, в которых воспитываются дети от разных браков и общие дети», - отметила она.