Кальюлайд вмешалась в спор о том, кто достоин звания «Мать года»

В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул тем женщинам, которые в официальном браке не состоят, сообщает Postimees.ee.

В спор вмешалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила, что в Эстонии только треть детей растет в браке. По ее мнению, модель семьи не определяет, насколько хорошими будут родители.

«В Эстонии живут матери и отцы, которые воспитывают своих детей одни. В Эстонии есть однополые пары, которые воспитывают детей. В Эстонии есть семьи, в которых воспитываются дети от разных браков и общие дети», - отметила она.