Известный преступник досрочно выйдет из тюрьмы

Суд счел, что досрочное освобождение 53-летнего Похлака является обоснованным, сообщил в среду, 19 апреля, новостной портал ERR.

Похлак отбывает наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет и три месяца с 28 марта 2010 года.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняла Роберта Похлака и Урмаса Муни в вымогательстве более чем 600 000 крон у 33-летнего мужчины в счет якобы имевшихся у него долгов.

По данным прокуратуры, преступники также применяли к пострадавшему сексуальные унижения и принуждение.