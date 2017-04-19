Известный преступник досрочно выйдет из тюрьмы
19 апреля 2017 г., 22:12
Вируский уездный суд в среду принял решение досрочно освободить от дальнейшего отбывания наказания Роберта Похлака, который хорошо известен в преступном мире Эстонии.
Суд счел, что досрочное освобождение 53-летнего Похлака является обоснованным, сообщил в среду, 19 апреля, новостной портал ERR.
Похлак отбывает наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет и три месяца с 28 марта 2010 года.
Лыунаская окружная прокуратура обвиняла Роберта Похлака и Урмаса Муни в вымогательстве более чем 600 000 крон у 33-летнего мужчины в счет якобы имевшихся у него долгов.
По данным прокуратуры, преступники также применяли к пострадавшему сексуальные унижения и принуждение.