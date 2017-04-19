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Сергей Метлев: центристы, дайте уже награду Путину

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Rus.Postimees.ee
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Сергей Метлев | ФОТО: Личный архив

Советник фракции Свободной партии Сергей Метлев считает, что Центристская партия хочет создать в Эстонии новую реальность, когда присваивает награду завсегдатаю еженедельника КаПо Алексею Семенову.

«Центристская партия таким образом решает проблему с имиджем Михаила Кылварта и Яны Тоом. При этом отрицая интересы Эстонии и вредя интеграции. Тоом постоянно выступает с прокремлевскими заявлениями и таким образом вызывает диссонанс вокруг Ратаса. Решением этой проблемы было, похоже, то, что из людей с похожей риторикой делают уважаемых общественных деятелей, на фоне которых Тоом и Кылварт не выглядят так радикально. Русские голоса в кармане и эстонцы не раздражены, думают центристы. Ищите дураков в другом месте!» - заявил Метлев.

«Мой совет Таави Аасу и Ратасу – дайте Владимиру Путину награду Таллинна и закончим уже эту сагу по обновлению Центристской партии. Не важно, даете вы медаль пальцу или всей руке. В шкафу темно и плохо из него нужно выйти», - отметил Метлев.

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