Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Полиция ищет очевидцев!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Пешеходный переход. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Райго Паюла

Вчера вечером в поселке Кийса 13-летнего подростка сбила машина на пешеходном переходе.

Вчера в 21.15 в полицию поступило сообщение о том, что в Харьюмаа в поселке Кийса 13-летнего подростка, который на велосипеде переезжал дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Renault серого цвета.

Водитель скрылся с места происшествия, подростку оказала первую помощь скорая после того, как тот сам добрался домой.

Полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Наверх