Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Полиция ищет очевидцев!
20 апреля 2017 г., 06:57
Вчера вечером в поселке Кийса 13-летнего подростка сбила машина на пешеходном переходе.
Вчера в 21.15 в полицию поступило сообщение о том, что в Харьюмаа в поселке Кийса 13-летнего подростка, который на велосипеде переезжал дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Renault серого цвета.
Водитель скрылся с места происшествия, подростку оказала первую помощь скорая после того, как тот сам добрался домой.
Полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.