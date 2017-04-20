Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Полиция ищет очевидцев!

Вчера в 21.15 в полицию поступило сообщение о том, что в Харьюмаа в поселке Кийса 13-летнего подростка, который на велосипеде переезжал дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Renault серого цвета.

Водитель скрылся с места происшествия, подростку оказала первую помощь скорая после того, как тот сам добрался домой.

Полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.