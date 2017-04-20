ОЗХО подтвердила использование зарина при атаке в Идлибе

Выводы основаны на исследовании биоматериалов, собранных с тел троих погибших в результате атаки. "Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов", - отмечается в пресс-релизе, который цитирует Newsru.com.

Гендиректор организации Ахмет Узюмджу заявил, что миссия по установлению фактов продолжает собирать свидетельства, проводить опросы и изучать образцы. Узюмджу также подчеркнул, что команда экспертов ОЗХО готова направиться в Хан-Шейхун, как только позволит ситуация с безопасностью.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что инцидент с возможным применением отравляющих веществ в Идлибе носит постановочный характер. Шульгин утверждает, что российскому представителю в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО пытались помешать продемонстрировать фотографии с места инцидента.

Населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся авиаудару 4 апреля. От симптомов применения химоружия погибли более 80 человек, сотни пострадали. Правозащитники возложили ответственность за бомбежку на правительственные войска. В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс - именно оттуда, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами.

Москва рассматривает инцидент с химоружием в Идлибе как провокацию и настаивает на "объективном" расследовании.