Больно смотреть: после ужасной аварии 17-летнему гонщику ампутировали обе ноги

Медики прогнозируют, что через несколько дней Монгер выйдет из комы, а состояние гонщика оценивается как критически-стабильное с позитивной динамикой, передает Xsport.

Для извлечения гонщика из болида, который столкнулся с внезапно развернувшимся на треке автомобилем Патрика Пасма, понадобилось около двух часов, несмотря на это семья молодого пилота команды JHR Developments поблагодарила медицинский персонал больницы за оказанную помощь.

Отметим, что пострадавший в аварии Патрик Пасма был доставлен в ту же клинику, однако его здоровью ничего не угрожает.