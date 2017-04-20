Больно смотреть: после ужасной аварии 17-летнему гонщику ампутировали обе ноги

17-летний британский гонщик Формулы-4 Билли Монгер находится в состоянии искусственной комы после ампутации обеих ног, к чему вынуждены были прибегнуть хирурги «Королевского госпиталя» в Ноттингеме, куда гонщик на вертолете был доставлен после аварии в финальной гонке уик-энда на трассе «Донингтон Парк», сообщает motorsport.com.
Медики прогнозируют, что через несколько дней Монгер выйдет из комы, а состояние гонщика оценивается как критически-стабильное с позитивной динамикой, передает Xsport.
Для извлечения гонщика из болида, который столкнулся с внезапно развернувшимся на треке автомобилем Патрика Пасма, понадобилось около двух часов, несмотря на это семья молодого пилота команды JHR Developments поблагодарила медицинский персонал больницы за оказанную помощь.
Отметим, что пострадавший в аварии Патрик Пасма был доставлен в ту же клинику, однако его здоровью ничего не угрожает.