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Больно смотреть: после ужасной аварии 17-летнему гонщику ампутировали обе ноги

Sports.ee
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Авария Билли Монгера. | ФОТО: Youtube / Kuvatõmmis

17-летний британский гонщик Формулы-4 Билли Монгер находится в состоянии искусственной комы после ампутации обеих ног, к чему вынуждены были прибегнуть хирурги «Королевского госпиталя» в Ноттингеме, куда гонщик на вертолете был доставлен после аварии в финальной гонке уик-энда на трассе «Донингтон Парк», сообщает motorsport.com.

Медики прогнозируют, что через несколько дней Монгер выйдет из комы, а состояние гонщика оценивается как критически-стабильное с позитивной динамикой, передает Xsport.

Для извлечения гонщика из болида, который столкнулся с внезапно развернувшимся на треке автомобилем Патрика Пасма, понадобилось около двух часов, несмотря на это семья молодого пилота команды JHR Developments поблагодарила медицинский персонал больницы за оказанную помощь.

Отметим, что пострадавший в аварии Патрик Пасма был доставлен в ту же клинику, однако его здоровью ничего не угрожает.

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