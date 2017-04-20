СМИ: Путин лично вмешивался в выборы в США

Источники ссылаются на два конфиденциальных документа российского института, на основании которых разведка США сделала подобный вывод.

Отмечается, что РИСИ возглавляет бывший сотрудник российской разведки, который был назначен Кремлем.

По словам американских чиновников, первый документ рекомендовал Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и государственных СМИ (в частности, на телеканале RT и в агентстве Sputnik), чтобы побудить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем Барак Обама.

Во втором документе говорилось, что выборы, скорее всего, выиграет кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон. По этой причине, говорилось в документе, было бы лучше, если бы Россия прекратила агитировать за Трампа и вместо этого активнее внедряла новости о фальсификациях на выборах, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон.

"Путин все это время преследовал такую цель (повлиять на исход выборов – ред.) и именно он попросил институт разработать "дорожную карту", – сказал агентству на правах анонимности бывший сотрудник в разведывательных органах США.