Новая железная дорога утроит зарплату в Эстонии

С новой железнодорожной трассой средняя зарплата к 2035 году составит почти 3033 евро, а экономический рост - 2,5 процента, показало исследование докторантки отделения экономики Тартуского университета Анники Лентсо, которая анализирует долгосрочные влияния строительства Rail Baltic. Об этом сообщает Postimees.

В сравнении со средней зарплатой прошлого года, которая равнялась 1146 евро, зарплата после строительства трассы вырастет почти втрое.

Исследовательница изучила два базовых сценария. В первом случае рассматривается ситуация, при которой Rail Baltic, которая должна стать первым проходящим через Эстонию международным транспортным коридором, вообще не будет построена. Согласно этому сценарию, к 2035 году экономический рост в Эстонии составит 1,7 процента, а средняя зарплата - 2079 евро. Зарплата вырастет почти вдвое благодаря естественному развитию экономики. Однако это почти на тысячу меньше по сравнению с ситуацией, которая сложилась бы, если железнодорожная трасса была бы построена.

Второй сценарий предполагает, что после строительства Rail Baltic будут сделаны инвестиции и в шоссейную трассу Via Baltica, а кроме этого, станет более интенсивной торговля в восточном направлении. Также начнут строить тоннель между Хельсинки и Таллинном. Вдобавок к 440 новым рабочим местам, связанным непосредственно с Rail Baltic, понадобятся и специалисты для предприятий, связанных со строительством железной дороги лишь косвенно. В международных терминалах будут открыты магазины, для увеличившегося количества туристов понадобятся новые СПА. Таким образом, согласно идеальному плану, вместе с Rail Baltic в Эстонии появятся 2000 новых рабочих мест. Без новой железной дороги их не будет.

Базовый сценарий, при котором Rail Baltic не будет построена, исходит из того, что инвестиции в транспортную область продолжатся в существующем объеме и количество транзитных перевозок останется таким же, как в 2010 - 2015 годах. Однако не учитывается указ президента РФ Владимира Путина направлять все проходящие через Эстонию транзиты в порт Усть-Луги, то есть блокада, которую ввела Россия в отношении Эстонии. Это означает, что экономические результаты, представленные Лентсо в этом сценарии, могут в действительности оказаться более скромными.