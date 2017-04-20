Заключенные Тартуской тюрьмы дважды напали на персонал

Оба нападения произошли 15 апреля, когда заключенные, которые ранее были признаны опасными, не подчинились распоряжениям и напали на персонал тюрьмы. В обоих случаях персонал использовал для самообороны перечный газ.

По сообщению Министерства юстиции, в одном случае заключенному потребовалась первая помощь, во втором случае человек в ней не нуждался. По обоим инцидентам возбуждено уголовное дело.