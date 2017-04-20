Депрессия является повседневной проблемой людей Эстонии

Депрессию следует лечить

Для лечения депрессии есть несколько возможностей. Бывает, что люди боятся принимать антидепрессанты, а то и вообще лекарства. К счастью они не всегда необходимы. В более легких случаях для выздоровления бывает достаточно изменить уклад жизни, воспользоваться приемами самопомощи. В других случаях бывает необходимо посетить психолога. „В Эстонии можно получить бесплатную помощь психолога получив направление от семейного врача” - говорит Суйя, призывая обращаться к семейному врачу. Доля психологических и психосоциальных причин депрессии весьма существенна. „Для лечения депрессии используются различные способы терапии. Методы психологической терапии примерно столь же эффективны как и прием антидепрессантов в случае лечения легких и средних форм депрессии, а иногда и в случаях лечения тяжелых форм этой болезни. Понятно, что регулярное посещение сеансов прихотерапии предполагает активное сотрудничество со стороны пациента”, - подчеркивает врач.

Вторым распространенным способом лечения является лечение антидепрессантами. Его используют для лечения средней и тяжелой формы депрессии, но нередко и для лечения ее легких форм. „Но, как и при любом другом лекарстве, лечение может сопровождаться побочными явлениями, - поясняет Суйя. - Они, как правило, незначительны и проходят со временем. Имеется множество различных лекарств, так что у врача имеется возможность подобрать лекарство для каждого пациента, исходя именно из его потребностей и особенностей”. Бывает, что в начале курса лечения требуется использовать успокаивающие и снотворные медикаменты. Последние к антидепрессантам не относятся и от депрессии не лечат.

Суйя поясняет, что выбор способа лечения индивидуален и должен производится вместе с лечащим врачом. Необходимо помнить, что лечение депрессии процесс длительный и нередко составляет 6–12 месяцев, а иногда даже дольше. „Поначалу необходимо посещать врача часто, каждую неделю-две. Потом, когда лечение уже скажется, то существенно реже”, - уточнила она.

Близкие могут способствовать лечению

Для тех, кого это не затрагивало, депрессия является трудно понимаемым заболеванием. Бывает так, что и сами пациенты не согласны с поставленным диагнозом, поскольку они недооценивают серьезность своего положения или уверены, что депрессия является нормальной реакцией на определенные жизненные ситуации. Иногда ее считают, так сказать, болезнью образа жизни или просто проявлением лени. Суйя считает, что при депрессии очень важна поддержка близких людей. „Иногда для оказания помощи даже не надо ничего предпринимать, достаточно просто быть рядом. Очень важно не осуждать больного и не давать оценок”, - говорит она. Нередко при депрессии больной хочет просто оставаться в кровати, но, к сожалению, это не помогает. „Начинать помогать близким можно с поведенческих изменений, например с занятий, которые раньше нравились заболевшему и доставляли ему радость, - приводит пример Суйа. - Полезной является любая физическая активность, начать можно с простых пеших прогулок. Может помочь любая творческая деятельность, например занятия искусством, рукоделием, поделками или танцами. Положительно сказываются занятия с домашними животными или даже простое пребывание на природе. Снизить напряжение и тревожность помогают дыхательные упражнения и упражнения по расслаблению”.

Заболевшие не боятся просить о помощи

Суйя приводит выявленное в результате аудита наблюдение, что ложные понимания и предубеждения в отношении депрессии в Эстонии заметно сократились. „Поскольку медики занимаются депрессией все больше, то и информированность общества в отношении этой болезни возросла соотвественно. Люди больше не боятся говорить о депрессии и просить о помощи при необходимости”, - радуется она. Положительно и то, что постоянно расширяются возможности ее лечения. „Возможности получения психологической помощи и доступность приемов самопомощи в Эстонии заметно улучшились. У нас имеется соответствующее международным стандартам руководство по лечению депрессии, соблюдение положений которого обеспечивает качественное лечение”. Результаты проведенного аудита все же указывают на необходимость обеспечения последовательности лечения и необходимость предложить медицинским работникам дополнительное обучение, чтобы унифицировать качество лечения. „Учитывая широкое распространение депрессии, эта тема является весьма актуальной, поскольку речь идет не о каком-то редком заболевании, а болезни с которой врачи сталкиваются каждый день”, - уверяет опытный семейный врач и руководитель проводившей аудит команды доктор Суйя.

Для информации:

Для получения помощи следует обратиться за советом к семейному врачу.

Полный текст результатов аудита можно прочесть на сайте Больничной кассы.

В Эстонии можно получить бесплатную помощь психолога по направлению семейного врача.