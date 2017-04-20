Скандальный эстонский бизнесмен проиграл судебное дело на полмиллиарда

В прошлом месяце Тартуский окружной суд признал Паала виновным в нескольких налоговых преступлениях. Ему назначили условный срок и запрет на предпринимательство в течение трех лет, передает Äripäev.

В случае этого уголовного дела примечательно, что первоначально Паала оправдали по делу о гигантском возврате НСО в судах двух инстанций. Лишь после вмешательства госсуда решения уездного и окружного судов были отменены и дело возвращено на рассмотрение в суд низшей инстанции. Недавнее судебное решение было принято уже не в пользу Паала.

Комментируя судебное решение Äripäev, Паала заявил, что сделка на огромную сумму не была фиктивной. В качестве доказательства он предоставил в редакцию большое количество электронных писем и документов, в том числе и на русском языке, которые, с его точки зрения, доказывают, что сделка была действительной. По его словам, суд не учел документы, поскольку они были на русском языке.

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