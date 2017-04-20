Русскоязычных молодых людей, желающих изменить свою жизнь, приглашают на семинар

Этой весной нескольким десяткам молодых людей, выпадет шанс изменить свою жизнь: получить востребованную специальность, а вместе с ней - и хорошую работу. Семинар, на котором специалисты Таллиннской частной школы обслуживания расскажут о проекте "Деятельное начало" состоится 25 апреля в 16:00 на первом этаже управы Ласнамяэ (Палласти 54 ).

«Цель проекта – помочь молодежи приобрести знания и навыки, необходимые на современном рынке труда, и дать руководство по трудоустройству; повысить мотивацию участников проекта, поспособствовать обретению ими места работы или продолжению учебы. Данная программа нацелена на молодых людей, не имеющих специального образования. Курсы бесплатные и продлятся шесть месяцев. За это время молодые люди получат как теоретические знания, так и практические навыки. Интерес к курсам очень большой. В группах остались последние свободные места», - добавила руководитель проекта Таллиннской частной школы обслуживания Екатерина Иневатова.

«На данный момент в Ласнамяэ проживает почти 120 000 жителей, из них около 17 000 - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Уверена, что данная программа может помочь многим юношам и девушкам нашего района получить интересную профессию и благодаря этому в будущем найти работу. Не упускайте такую возможность!» - сказала старейшина Ласнамяэ Марию Юферева.

Семинар пройдет на русском языке. Количество мест ограничено, а зарегистрироваться можно здесь.

Более подробно о проекте «Деятельное начало» можно узнать здесь.