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В Русском театре пройдет конкурс чтецов эстонской поэзии

Rus.Postimees.ee
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Русский театр. | ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа при поддержке Фонда интеграции проводит 21 апреля в Малом зале Русского театра республиканский конкурс чтецов эстонской поэзии, к участию в котором приглашены школьники, для которых эстонский язык не является родным.

Произведения эстонских поэтов будут исполнены на русском и эстонском языках. Пятьдесят человек из Таллинна, Палдиски, Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви продемонстрируют свое актерское и исполнительское мастерство и умение донести смысл исполняемого произведения. В составе жюри – актеры Русского театра, учителя и ученики.

Начало конкурса – в 12.00, ориентировочное окончание – в 14.00.

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