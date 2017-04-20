В Русском театре пройдет конкурс чтецов эстонской поэзии

Произведения эстонских поэтов будут исполнены на русском и эстонском языках. Пятьдесят человек из Таллинна, Палдиски, Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви продемонстрируют свое актерское и исполнительское мастерство и умение донести смысл исполняемого произведения. В составе жюри – актеры Русского театра, учителя и ученики.

Начало конкурса – в 12.00, ориентировочное окончание – в 14.00.