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Эстонские врачи недовольны: в некоторых больницах новорожденных лечат не педиатры

Rus.Postimees.ee
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Новорожденный младенец. | ФОТО: Sille Annuk

Несколько профессиональных ассоциаций врачей недовольны ситуацией, когда оказанием помощи новорожденным и их лечением занимаются не педиатры, а врачи других специальностей.

Такая ситуация наблюдается в нескольких уездных больницах общего профиля, сообщает Rus.Err со ссылкой на радионовости ERR.

По словам президента Эстонского союза педиатров Юлле Эйнберг, в стране есть больницы общего профиля, где круглосуточное дежурство педиатров не предусмотрено, а новорожденными занимаются анестезиологи или врачи по внутренним болезням. Эйнберг говорит, что особенно остро эта проблема стоит в Раквереской больнице, в которой услуга дежурного педиатра полностью отсутствует.

По оценке профессиональных ассоциаций врачей, если в больнице отсутствует круглосуточный дежурный педиатр, то в ней следует прекратить оказание услуги и по приему родов.

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