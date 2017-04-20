Эстонские врачи недовольны: в некоторых больницах новорожденных лечат не педиатры

Такая ситуация наблюдается в нескольких уездных больницах общего профиля, сообщает Rus.Err со ссылкой на радионовости ERR.

По словам президента Эстонского союза педиатров Юлле Эйнберг, в стране есть больницы общего профиля, где круглосуточное дежурство педиатров не предусмотрено, а новорожденными занимаются анестезиологи или врачи по внутренним болезням. Эйнберг говорит, что особенно остро эта проблема стоит в Раквереской больнице, в которой услуга дежурного педиатра полностью отсутствует.

По оценке профессиональных ассоциаций врачей, если в больнице отсутствует круглосуточный дежурный педиатр, то в ней следует прекратить оказание услуги и по приему родов.