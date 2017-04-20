Теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности

Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности, передает NEWSru со ссылкой на Reuters. Предполагается, что первенец 35-летней бывшей теннисной королевы, доминировавшей на кортах последнее десятилетие, родится осенью 2017 года.
Подтверждение пришло через несколько часов после того, как Уильямс разместила в социальной сети Snapchat свое фото в желтом купальнике с подписью «20 недель». Теннисистка удалила фотографию вскоре после ее появления и ждала более шести часов, прежде дать какие-либо общественные комментарии, разжигая дебаты между поклонниками тенниса о том, шутит ли она.
«Я счастлива подтвердить, что Серена ждет ребенка этой осенью», - заявила представительница теннисистки, публицист из Лос-Анджелеса Келли Буш Новак.
Буш Новак заявила Reuters, что Уильямс намеревается приостановить профессиональную карьеру и пропустить остаток сезона 2017 года, чтобы вернуться в следующем году.
Таким образом, Серена пропустит оставшиеся три турнира серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, а также Открытый чемпионат США.
В декабре 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit.
За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 72 турнира WTA, заработав 84,5 млн долларов призовых. Рекордные 23 титула она завоевала на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.