Теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности

Подтверждение пришло через несколько часов после того, как Уильямс разместила в социальной сети Snapchat свое фото в желтом купальнике с подписью «20 недель». Теннисистка удалила фотографию вскоре после ее появления и ждала более шести часов, прежде дать какие-либо общественные комментарии, разжигая дебаты между поклонниками тенниса о том, шутит ли она.

«Я счастлива подтвердить, что Серена ждет ребенка этой осенью», - заявила представительница теннисистки, публицист из Лос-Анджелеса Келли Буш Новак.

Буш Новак заявила Reuters, что Уильямс намеревается приостановить профессиональную карьеру и пропустить остаток сезона 2017 года, чтобы вернуться в следующем году.

Таким образом, Серена пропустит оставшиеся три турнира серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, а также Открытый чемпионат США.

В декабре 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit.

За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 72 турнира WTA, заработав 84,5 млн долларов призовых. Рекордные 23 титула она завоевала на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.