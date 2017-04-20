Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото и видео: новая команда астронавтов отправилась в космос

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

С космодрома Байконур сегодня в космос отправились российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер, сообщает Postimees.

Начало полета можно посмотреть на канале NASA TV:

Полет космического корабля "Союз МС-04" продлится шесть часов и на МКС он должен прибыть примерно в половину четвертого по эстонскому времени.

Для Фишера это первый полет, а Юрчихин уже ветеран. Всего они пробудут на МКС четыре месяца.

Юрчихин и Фишер планируют провести более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и др.

Наверх