Фото и видео: новая команда астронавтов отправилась в космос
20 апреля 2017 г., 11:11
С космодрома Байконур сегодня в космос отправились российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер, сообщает Postimees.
Начало полета можно посмотреть на канале NASA TV:
Полет космического корабля "Союз МС-04" продлится шесть часов и на МКС он должен прибыть примерно в половину четвертого по эстонскому времени.
Для Фишера это первый полет, а Юрчихин уже ветеран. Всего они пробудут на МКС четыре месяца.
Юрчихин и Фишер планируют провести более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и др.