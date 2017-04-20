Фото и видео: новая команда астронавтов отправилась в космос

Начало полета можно посмотреть на канале NASA TV:

Полет космического корабля "Союз МС-04" продлится шесть часов и на МКС он должен прибыть примерно в половину четвертого по эстонскому времени.

Для Фишера это первый полет, а Юрчихин уже ветеран. Всего они пробудут на МКС четыре месяца.

Юрчихин и Фишер планируют провести более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и др.