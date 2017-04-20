До и после: как маленькая ванная комната на чердаке приобрела новое лицо

Ванные комнаты частенько имеют весьма несимпатичный вид, пишет Kodu. К счастью, в квартиру, где много лет не было ремонта, переехала Аудра, которая придумала, как отремонтировать ванную, сделала это и выложила фотографии в своем блоге.
Ремонт было решено делать своими силами. Так как строительного опыта у нашей героини не было, она обратилась за помощью к мастеровитому другу.
Фото: www.hometalk.com
Мыться в этой ванне было крайне неудобно: отсутствовала душевая насадка.
Фото: www.hometalk.com
Стены были отделаны пластиком и обоями, которые местами отклеивались.
Фото: www.hometalk.com
Аудра сняла старое напольное покрытие, вместо которого была уложена плитка с рисунком под дерево. Вокруг новой ванны появился кафель, а другие стены покрыли досками, которые покрасили краской приятного сизого цвета.
Фото: www.hometalk.com
Появилась и новая раковина, а ванна обзавелась стеклянной стеной и душевой насадкой.
Фото: www.hometalk.com
Мансардное окно добавило помещению света и воздуха.
Фото: www.hometalk.com