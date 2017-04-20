До и после: как маленькая ванная комната на чердаке приобрела новое лицо

Ремонт было решено делать своими силами. Так как строительного опыта у нашей героини не было, она обратилась за помощью к мастеровитому другу.

Фото: www.hometalk.com

Мыться в этой ванне было крайне неудобно: отсутствовала душевая насадка.

Фото: www.hometalk.com

Стены были отделаны пластиком и обоями, которые местами отклеивались.

Фото: www.hometalk.com

Аудра сняла старое напольное покрытие, вместо которого была уложена плитка с рисунком под дерево. Вокруг новой ванны появился кафель, а другие стены покрыли досками, которые покрасили краской приятного сизого цвета.

Фото: www.hometalk.com

Появилась и новая раковина, а ванна обзавелась стеклянной стеной и душевой насадкой.

Фото: www.hometalk.com

Мансардное окно добавило помещению света и воздуха.