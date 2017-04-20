Налоговый план правительства: от чего в итоге отказались и какие будут нововведения?

Вчера правительство решило, что пошлин на автомобили и на банковские услуги в Эстонии не будет.

«Я рад, что кабинет министров поддержал мое предложение отказаться от налога на регистрацию автомобилей, который мог привести к росту налоговой нагрузки на владельцев машин. Поскольку госбюджеты последующих лет можно будет составлять без введения новых налогов, то разумнее отказаться от этого вида налогов», - сказал министр финансов Свен Сестер.

Вместо банковского налога было решено ввести 14-процентный авансовый подоходный налог на кредитные учреждения.

В соответствии с действующим Законом о подоходном налоге, кредитные учреждения и их эстонские филиалы платят подоходный налог на распределенную прибыль как все остальные коммерческие объединения. По предложению Банковского союза, с 2018 года кредитные учреждения будут платить авансовые платежи подоходного налога на заработанную в первом квартале прибыль в размере 14 процентов.

В ближайшее время будут введены следующие новые налоги: