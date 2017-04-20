Налоговый план правительства: от чего в итоге отказались и какие будут нововведения?

Вчера правительство договорилось об основах и принципах бюджетной стратегии Эстонии на следующие четыре года, в том числе некоторые из ранее планировавшихся новых налогов не будут введены. Поэтому Postimees подготовил обзор того, какие важные новые налоги появятся в ближайшее время.
Вчера правительство решило, что пошлин на автомобили и на банковские услуги в Эстонии не будет.
«Я рад, что кабинет министров поддержал мое предложение отказаться от налога на регистрацию автомобилей, который мог привести к росту налоговой нагрузки на владельцев машин. Поскольку госбюджеты последующих лет можно будет составлять без введения новых налогов, то разумнее отказаться от этого вида налогов», - сказал министр финансов Свен Сестер.
Вместо банковского налога было решено ввести 14-процентный авансовый подоходный налог на кредитные учреждения.
В соответствии с действующим Законом о подоходном налоге, кредитные учреждения и их эстонские филиалы платят подоходный налог на распределенную прибыль как все остальные коммерческие объединения. По предложению Банковского союза, с 2018 года кредитные учреждения будут платить авансовые платежи подоходного налога на заработанную в первом квартале прибыль в размере 14 процентов.
В ближайшее время будут введены следующие новые налоги:
- Реформа не облагаемого налогом дохода, в результате которой не облагаемый налогом минимум увеличится до 500 евро.
- Плата за использование дорог, согласно которой под налог будут подпадать ездящие на общественных дорогах грузовые автомобили массой более 3,5 тонн.
- Залоговый подоходный налог, который будет применяться в случаях, когда выдаваемые кредиты будут превышать сумму паевого или акционерного капитала и сумму кредитов, взятых фирмой.
- Акциз на упаковку, согласно которому наряду с акцизом на упаковку повторного использования на рынок выводится производственный акциз на упаковку.
- Налог на сахар будет действовать на содержащие сахар газированные напитки и составит от 10 до 30 центов на литр.
- Спецльготы налоогбложения расходов на машины, которые есть у фирмы. Ранее действовала максимальная сумма, с которой начисляются налоги по спецльготе, – 256 евро/мес. Теперь все будет зависеть от мощности автомобиля.