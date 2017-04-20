Веб-констебль: издевательства в школе превратились в унижения на глазах у тысяч людей

Из исследования PISA, опубликованного вчера ОЭСР, выяснилось, что 90,7 процента принимавших участие в исследовании 15-летних школьников Эстонии довольны своей жизнью. В то же время оказалось, что пятая часть учеников подвергалась издевательствам в школе, и десять процентов из них часто оказываются в положении униженного.

В основной школе молодые люди привыкли, прежде всего, к словесным унижениям: чаще всего школьники признавались, что одноклассники их высмеивают. Кроме того, отмечалось, что практикуется распространение сплетен, или ребят не берут в компании сверстников. Физическое унижение осталось на заднем плане.

«Такого психологического насилия, унижения на эмоциональном уровне, на самом деле, много. И одна из современных форм такого прессинга – унижение в Интернете»,- сказала Майкалу, которая 17 лет отработала школьным психологом.

«Основное все же то, что кто-то говорит ребенку плохое, его игнорируют или о нем говорят за его спиной», - сказала она, опираясь на свой опыт. Изменился способ распространения слухов: «Современные сплетни больше не такие, что о человеке говорят на улице, или с глазу на глаз, они очень быстро распространяются в социальных сетях».

Соцсети делает свидетелями унижения очень многих людей

То, что унижение в большей степени «переехало» в Интернет, подтвердила и веб-констебль Маарья Пунак. По сравнению с обычным унижением, виртуальный прессинг, по ее словам, дает намного больше возможностей: это можно сделать проще, быстрее и в больших масштабах. «Если прежде школьные унижения были, например, такими, что прессинговали в маленькой школе, то теперь все это выглядит так, что делается смешная фотография, добавляется хлесткая подпись и публикуется в группе, в которой состоят 10 000 человек», - объяснила Пунак.

«Таким образом, чувство стыда оказывается намного сильнее», - сказала она, отметив, что такое публичное унижение ребенок, конечно же, принимает к сердцу еще больше.

По словам Пунак, к веб-констеблю, в любом случае, обращаются молодые люди или их друзья. Родители спрашивают, как помочь своему ребенку, если он станет жертвой виртуального унижения. Для полиции в этом вопросе лучшим партнером являются школы, которые осмелятся пригласить полицейского по работе с молодежью или веб-констебля, чтобы они поговорили с детьми о том, как предотвратить унижение: «Важно, чтобы ребенок осмелился попросить о помощи, а родители и учителя знали, как ее предложить».

То же самое сказала и школьный психолог Кармен Майкалу: роль родителя в жизни ребенка очень важна. Чтобы у родителей были хорошие и доверительные отношения с ребенком, а ребенок не боялся рассказать им о своих проблемах.

Ребенок не должен оставаться один со своими проблемами

«Я часто сталкиваюсь с тем, что ребенок остается один на один со своими проблемами и у него не оказывается взрослого, которому он доверяет, и с которым он мог бы поговорить о своих бедах. Ему говорят, чтобы он не жаловался, или называют происходящее мелочью. Но взрослый человек должен понимать, что ребенок не должен сам справляться с унижением. Такие случаи решает не ребенок, а взрослый», - сказала она.