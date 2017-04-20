В квартале Volta появилось крупнейшее в Эстонии трафаретное граффити

"Мы работали на ветру, под дождем и снегом, использовали все свое свободное время, чтобы продолжать наш экстремальный проект, - сказал Индрек Хаас, известный как Von Bomb. - Вместе с подготовительными работами на этот самый большой в странах Балтии проект шаблонной живописи ушел целый месяц. Мы покрыли рисунками каменный забор длиной 100 и высотой три метра. Это - ручная работа, начиная с изготовления шаблонов и прикрепления их к стене и заканчивая покраской. Мне помогали Яан Кроон и художник по тату Илья Самовар".

Фото: Endover.

«Вместе с заказчиком Endover Kinnisvara мы придумали лозунг „New York meets Kalamaja“, который указывает на богатую промышленную историю квартала Volta, в котором сейчас формируется уникальная с архитектурной точки зрения жилая среда», - добавил Von Bomb.

Компания Endover Kinnisvara уже построила в квартале Volta жилое здание 47B Loftid и занимается проектом планирования здания по адресу Tööstuse, 47D.