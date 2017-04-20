Полиция подвела итоги дорожных толок: лихачей по-прежнему хватает!

За сутки 264 участвовавших в толоке полицейских посетили 927 мест, где требовалось их присутствие, сообщил на своей странице в Facebook Департамент полиции и погранохраны.

Полиция проверила более 1400 автомобилей и провела беседу с 800 водителями. Всего за превышение скорости наказание назначили 173 водителям.

В преддверии дорожной толоки, которая началась утром в среду и закончилась утром в четверг, люди сообщили о 1600 проблемных участках.

В прошлогодней толоке, которая продолжалась в течение суток 21 апреля, участвовало более 250 полицейских, которые зафиксировали 220 случаев превышения скорости и побеседовали примерно с полутысячей водителей.

Дорожные толоки по подсказкам населения проводятся по всей Европе.