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Полиция подвела итоги дорожных толок: лихачей по-прежнему хватает!

BNS
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Дорожные толоки в Харьюмаа. | ФОТО: Erik Prozes

На прошедшей вчера дорожной толоке полиция задержала 173 превысивших скорость водителей.

За сутки 264 участвовавших в толоке полицейских посетили 927 мест, где требовалось их присутствие, сообщил на своей странице в Facebook Департамент полиции и погранохраны.

Полиция проверила более 1400 автомобилей и провела беседу с 800 водителями. Всего за превышение скорости наказание назначили 173 водителям.

В преддверии дорожной толоки, которая началась утром в среду и закончилась утром в четверг, люди сообщили о 1600 проблемных участках.

В прошлогодней толоке, которая продолжалась в течение суток 21 апреля, участвовало более 250 полицейских, которые зафиксировали 220 случаев превышения скорости и побеседовали примерно с полутысячей водителей.

Дорожные толоки по подсказкам населения проводятся по всей Европе.

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