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Кылварт: Алексей Семенов достоин Таллиннского знака отличия

Rus.Postimees.ee
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Михаил Кылварт | ФОТО: Mihkel Maripuu

Работа правозащитника Алексея Семенова, представленного к награждению Таллиннским знаком отличия, была отмечена как президентами, так и министрами – он полностью заслуживает признания Таллинна, сообщил сегодня вице-мэр Михаил Кылварт.

«Алексей Семенов являлся одним из основателей Круглого стола национальных меньшинств при президенте ЭР и за свою деятельность был удостоен благодарственной грамоты от президента Леннарта Мери и президента Арнольда Рюйтеля, – сказал Кылварт, который представил кандидатуру Семенова к награждению Таллиннским знаком отличия. – Кроме того, Центр информации по правам человека (ЦИПЧ) получил грамоту от тогда еще министра социальных дел Таави Рыйваса. Под руководством Алексея Семенова ЦИПЧ более 20 лет занимается защитой и осуществлением прав человека, предоставляя в том числе бесплатную юридическую помощь, которую за это время получили более 20 000 человек».

«Центр информации по правам человека, которым руководит Семенов, был создан в 1994 году при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Полиция безопасности неоднократно выражала мнение о том, что ЦИПЧ связан с Россией и враждебен Эстонии. Международная неправительственная организация «Amnesty International» признала эти обвинения беспочвенными. В защиту центра выступили также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и известная российская правозащитница Людмила Алексеева», – отметил Кылварт.

Центр информации по правам человека работает на проектной основе. В числе финансирующих его деятельность организаций Европейская комиссия, Совет Европы, Европейский парламент, Фонд Сороса, Посольство Норвегии, Посольство Великобритании и Посольство США в Эстонии.

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