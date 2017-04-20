Кылварт: Алексей Семенов достоин Таллиннского знака отличия

«Алексей Семенов являлся одним из основателей Круглого стола национальных меньшинств при президенте ЭР и за свою деятельность был удостоен благодарственной грамоты от президента Леннарта Мери и президента Арнольда Рюйтеля, – сказал Кылварт, который представил кандидатуру Семенова к награждению Таллиннским знаком отличия. – Кроме того, Центр информации по правам человека (ЦИПЧ) получил грамоту от тогда еще министра социальных дел Таави Рыйваса. Под руководством Алексея Семенова ЦИПЧ более 20 лет занимается защитой и осуществлением прав человека, предоставляя в том числе бесплатную юридическую помощь, которую за это время получили более 20 000 человек».

«Центр информации по правам человека, которым руководит Семенов, был создан в 1994 году при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Полиция безопасности неоднократно выражала мнение о том, что ЦИПЧ связан с Россией и враждебен Эстонии. Международная неправительственная организация «Amnesty International» признала эти обвинения беспочвенными. В защиту центра выступили также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и известная российская правозащитница Людмила Алексеева», – отметил Кылварт.

Центр информации по правам человека работает на проектной основе. В числе финансирующих его деятельность организаций Европейская комиссия, Совет Европы, Европейский парламент, Фонд Сороса, Посольство Норвегии, Посольство Великобритании и Посольство США в Эстонии.