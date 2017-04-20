Зарплату воспитателей детских садов поднимут до уровня зарплаты учителей

«Мы должны уравнять слишком большую разницу в зарплатах педагогов, сейчас учителя детских садов получают от 472 до 1000 евро. Почти в половине местных самоуправлений их зарплата составляет менее 770 евро. В течение следующих трех лет более чем в половине местных самоуправлений зарплата педагогов детских садов поднимется примерно на 50 процентов», - сказала министр образования и науки Майлис Репс.

По словам Репс, при помощи дополнительных средств почти 100 местных самоуправлений смогут поднять зарплату воспитателей детских садов до уровня зарплаты учителей. «Местные самоуправления, в которых педагоги дошкольных учреждений получают более высокие зарплаты, смогут регулировать уровень оплаты труда в соответствии с темпом роста зарплат учителей и использовать средства для улучшения доступности услуг опорных специалистов и повышения их зарплат. Также местное самоуправление может дифференцировать ставку заработной платы и предложить большую зарплату, в том числе и педагогам детского сада с магистерской степенью», - объяснила она.

Для получения субсидии местные самоуправления должны обеспечить долю собственного участия в размере до третьей части от общего объема. Субсидии на зарплаты педагогов детских садов выделяются самоуправлениям в случае, если местное самоуправление примет решение о том, что с сентября 2017 года размер минимальной зарплаты будет составлять 80 процентов от размера зарплаты учителя общеобразовательной школы, а с 2018 года – по меньшей мере 85 процентов.

Средства будут выделены из фонда поддержки. Принципы распределения средств из фонда поддержки устанавливаются соответствующим постановлением на основании Закона о государственном бюджете.