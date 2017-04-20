Мужчина разорился из-за чудо-снастей, которые ему посоветовали в PRIA

«Придется, наверное, продавать дом», - признается живущий в волости Хяэдемеэсте рыбак, после завершения тяжбы, которая продолжалась несколько лет. Несколько десятков тысяч евро на суд и адвокатов – не шутки, пишет Pärnu Postimees.

Все началось в 2009 году, когда Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) сообщил, что может выдать дотацию на приобретение новых прочных сетей, способных выдержать атаку тюленя.

«Речь идет о новой технологии. Эти легкие и прочные сети невозможно порвать», - уверяла тогда руководитель бюро выдачи дотаций для рыбаков Пирет Ильвес. При этом она все же упомянула, что эти сети стоят в десять раз дороже обычных, но сочла, что инвестиция окупится.

Так Наар и попросил дотацию, приобрел дорогие сети и в 2014 году отправился с ними в море. Когда рыбак вытащил сеть, она была порвана.

Поначалу Наар не хотел верить собственным глазам – ведь и продавец, и PRIA обещали и рекламировали, что суперпрочные сети не могут порваться. Но вскоре пришлось признать тот факт, что сеть порвана, а рыба из нее исчезла.

Стоит отметить, что одна сеть стоит 4680 евро, всего же Наар купил четыре таких сети.

Датский производитель лишь посмеялся в ответ на жалобу Наара.

«Думаю, что тюлени сходили к зубному врачу или у них было хорошее лето и они стали больше и сильнее», - ответил на жалобу рыбака директор по маркетингу датского предприятия.

«Это же издевательство. Если через бронежилет пройдет пуля, тогда что, тоже никто не понесет ответственность?» - недоумевает рыбак.

Наар решил обратиться в суд и потребовать у продавшего ему сети жителя Хийумаа Имре Киви вернуть выплаченные ему за четыре сети 18720 евро и интресс. Рыбак объяснил в суде, что его ввели в заблуждение утверждением о том, что сети способны выдержать атаку тюленей.

Жалобу рассматривали в нескольких судебных инстанциях на протяжении нескольких лет. 5 апреля госсуд постановил: прав Киви, а последняя жалоба Наара не была принята в производство, и рыбак должен оплатить не только расходы за оказанную ему правовую помощь, но и расходы на адвоката противоположной стороны и судебные издержки. Судебное дело обошлось ему в несколько десятков тысяч евро. По словам Наара, он зашел так далеко, потому что адвокаты обещали, что он непременно выиграет дело.

Скрестивший с рыбаком пики в суде Киви, занимавшийся перепродажей сетей, решением суда удовлетворен.

«То, что сеть может выдержать нападение тюленя, – скорее, просто распространенное в народе выражение, не надо воспринимать его так буквально», - сказал Киви.

Он добавил, что недоразумение могло начаться с того, что в условиях выдачи ссуды PRIA сети Dyneema действительно значились как способные защитить от атаки тюленей. «Знаю, что в следующих заявках они из-за произошедшего убрали это выражение из своих документов», - сказал Киви, добавив, что тяжба стала прецедентом.