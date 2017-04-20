Мужчина разорился из-за чудо-снастей, которые ему посоветовали в PRIA

Рыбак Аво Наар приобрел дорогие сети, которые, как утверждалось, способны выдержать атаку тюленя, однако какой-то морской котик все же порвал сети. Пытаясь добиться справедливости, рыбак подал в суд и разорился. Он до сих пор настаивает на том, что его обманули.
«Придется, наверное, продавать дом», - признается живущий в волости Хяэдемеэсте рыбак, после завершения тяжбы, которая продолжалась несколько лет. Несколько десятков тысяч евро на суд и адвокатов – не шутки, пишет Pärnu Postimees.
Все началось в 2009 году, когда Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) сообщил, что может выдать дотацию на приобретение новых прочных сетей, способных выдержать атаку тюленя.
«Речь идет о новой технологии. Эти легкие и прочные сети невозможно порвать», - уверяла тогда руководитель бюро выдачи дотаций для рыбаков Пирет Ильвес. При этом она все же упомянула, что эти сети стоят в десять раз дороже обычных, но сочла, что инвестиция окупится.
Так Наар и попросил дотацию, приобрел дорогие сети и в 2014 году отправился с ними в море. Когда рыбак вытащил сеть, она была порвана.
Поначалу Наар не хотел верить собственным глазам – ведь и продавец, и PRIA обещали и рекламировали, что суперпрочные сети не могут порваться. Но вскоре пришлось признать тот факт, что сеть порвана, а рыба из нее исчезла.
Стоит отметить, что одна сеть стоит 4680 евро, всего же Наар купил четыре таких сети.
Датский производитель лишь посмеялся в ответ на жалобу Наара.
«Думаю, что тюлени сходили к зубному врачу или у них было хорошее лето и они стали больше и сильнее», - ответил на жалобу рыбака директор по маркетингу датского предприятия.
«Это же издевательство. Если через бронежилет пройдет пуля, тогда что, тоже никто не понесет ответственность?» - недоумевает рыбак.
Наар решил обратиться в суд и потребовать у продавшего ему сети жителя Хийумаа Имре Киви вернуть выплаченные ему за четыре сети 18720 евро и интресс. Рыбак объяснил в суде, что его ввели в заблуждение утверждением о том, что сети способны выдержать атаку тюленей.
Жалобу рассматривали в нескольких судебных инстанциях на протяжении нескольких лет. 5 апреля госсуд постановил: прав Киви, а последняя жалоба Наара не была принята в производство, и рыбак должен оплатить не только расходы за оказанную ему правовую помощь, но и расходы на адвоката противоположной стороны и судебные издержки. Судебное дело обошлось ему в несколько десятков тысяч евро. По словам Наара, он зашел так далеко, потому что адвокаты обещали, что он непременно выиграет дело.
Скрестивший с рыбаком пики в суде Киви, занимавшийся перепродажей сетей, решением суда удовлетворен.
«То, что сеть может выдержать нападение тюленя, – скорее, просто распространенное в народе выражение, не надо воспринимать его так буквально», - сказал Киви.
Он добавил, что недоразумение могло начаться с того, что в условиях выдачи ссуды PRIA сети Dyneema действительно значились как способные защитить от атаки тюленей. «Знаю, что в следующих заявках они из-за произошедшего убрали это выражение из своих документов», - сказал Киви, добавив, что тяжба стала прецедентом.
«Я на этом не остановлюсь! – не успокаивается Наар. – Далее обратимся с жалобой в Европейский фонд рыболовства».
Наар возмущен тем, что PRIA выдала тысячи дотаций на сети, которые, как утверждалось, не могут порвать тюлени, хотя на самом деле это не так.
«В сущности, так обманули тысячи рыбаков, которые на основании ложной информации приобрели эти сети», - говорит он. По словам Наара, эксперт PRIA осмотрел его сети и подтвердил, что они соответствуют требованиям.
Руководитель бюро дотаций для рыбаков PRIA Пирет Ильвес заметила, что для получения дотации эксперт действительно должен был дать оценку относительно прочности сетей и способности выдержать атаку тюленя. Конкретные сети проверил исследователь рыболовства. В его оценке указывалось, что купленная сеть изготовлена из материала Dyneema, который защищает от атак тюленей, из-за чего PRIA и согласилась выдать дотацию рыбаку.
По словам Наара, с самого начала нельзя было называть материал способным защитить от атаки тюленей, потому что такого материала просто не существует. «Мы запросили оценку зарубежных экспертов, те только посмеялись, что Dyneema кто-то называет материалом, защищающим от тюленей», - сказал Наар.
«Она действительно прочнее продающихся у нас сетей. Моя сеть прошла экспертизу, и там сказали, что нить Dyneema может выдержать атаку тюленя весом до 90 кг, но самец тюленя может весить до 200 кг», - добавил рыбак.
«Если в этой стране твердое слово ничего не значит, то такой страны для меня не существует», - негодует Наар.
Ильвес пояснила, что на следующий период составлен законопроект о новом порядке выплаты дотаций, который еще ждет подписи министра сельской жизни.
Ильвес добавила, что в требованиях действительно уточнили характеристику сети как способной выдержать атаку тюленя. По ее словам, эту характеристику взяли из исследования Эстонского морского института Тартуского университета. «PRIA этот термин не вводила, он не выражает оценку департамента», - сказала она.