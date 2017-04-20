Адвокат семьи Ганиных: Россия использует гибель молодого человека в политических целях

По мнению адвоката семьи Ганиных Александра Кустова, Россия, которая периодически заявляет о том, что Эстония не занимается расследованием, делает это в политических целях.

«Могу утверждать, что следователи очень хорошо и тщательно проделали свою работу. Я воспринимаю эту критику просто как российскую пропаганду», - сказал Александр Кустов.

«Мне кажется, что если Россия хотела бы, чтобы достигли большего в раскрытии этого преступления, то, конечно, надо было искать точки сотрудничества, а не наоборот - конфликтовать на политической почве», - подчеркнул адвокат.

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