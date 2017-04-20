Бывший глава Горхолла подал на Таави Ааса жалобу в прокуратуру

Пай заявил, что не заключал сам с собой трудовой договор, как публично утверждал Таави Аас. «Вопрос о моем немедленном вступлении в должность художественного руководителя Горхолла был решен 10 марта на прошедшем у Ааса совещании в присутствии свидетеля. Трудовой договор между мной и председателем правления Linnahalli AS Тыну Прёэмом был заключен 14 марта», - сказал Пай, добавив, что договор был согласован Департаментом предпринимательства Таллинна и включал описанные в бизнес-плане Tallinna Linnahall ступени зарплат.

«Заявление, с которым 20 марта выступил Таави Аас, что заключение трудового договора и его содержание стали для него сюрпризом, является откровенной ложью», - отметил Пай.

По его словам, направленная против него кампания была запущена сразу же после заседания совета Tallina Linnahall 14 марта, на котором совет потребовал аннулировать заключенный Вяйно Сарнетом и Allianss Arhitektide OÜ договор о проектировании. «Договор был заключен без проведения публичного конкурса, его действие означало бы принятие правонарушения и причинение городу Таллинну потенциального ущерба на сумму свыше трех миллионов евро. Совет Tallinna Linnahall с января неоднократно указывал Таави Аасу и Вяйно Сарнету на поведение с вышеперечисленными признаками преступления. Заказанная советом Tallinna Linnahall юридическая экспертиза подтвердила все подозрения совета», - отметил Пай.

«Несмотря на то, что многие журналистские издания и телепередачи всесторонне осветили тему, отметили подозрения и подчеркнули, что существующие документы подтверждают все утверждения, со стороны органов охраны правопорядка не последовало никакой реакции. В этой связи я в четверг обратился в Пыхьяскую окружную прокуратуру против Таави Ааса и Вяйно Сарнета в связи с их попыткой совершения крупного преступления в Tallinna Linnahall AS», - добавил Пай.