Видео: пожарные спасли застрявшую в унитазе женщину

Как сообщил сайт Mirror, в доме, куда Грейси Хендерсон переехала накануне, лопнула водопроводная труба. Женщина вызвала сантехника, который исправил ситуацию, однако после его ухода возникла новая проблема: засорился унитаз. Вновь вызывать специалиста в целях экономии женщина не захотела и, несмотря на отсутствие вантуза, решила устранить засор самостоятельно, пишет портал EG.

Грейси засунула в слив унитаза руку и намертво застряла, зацепившись за что-то наручными часами. «Я думала, там просто осталась туалетная бумага и ее будет легко вытащить», – признается американка.

В результате домой пришлось вызывать не только сантехника, но и пожарную команду с отрядом полиции. Курьезный случай был заснят на видео, которое немедленно распространилось в интернете. На кадрах видеоролика женщину выводят из дома во двор вместе со снятым с места унитазом, после чего унитаз в нижней его части аккуратно разбивают большим молотком.