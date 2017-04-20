Хельо Пикхоф: издевательства в школе - это наш общий промах

«Да, действительно, большинство школьников довольны своей жизнью, не чувствуют в школе страха, справляются с учебой. Это здорово. Это характеризует Эстонию с положительной стороны. Но меня очень беспокоит, что почти десятая часть детей признала, что над ними часто издеваются в школе, - сказала Пикхоф. - Если человек, который еще только формируется как личность, испытывает в школе страх, это должно нас всех беспокоить. Это наш общий промах. Ведь именно с этого зарождается равнодушие и к школе, и вообще ко всему».

По словам Хельо Пикхоф, школа без агрессии должна стать общей целью и для учителей, и для родителей.

«Мы должны честно признать, что хотя детская бедность значительно сократилась, во многом отношение ребенка к школе зависит не от его личных способностей, а от материального положения семьи, - заверила Пикхоф. – Мы все знаем, что если родители не могут себе позволить купить ребенку какие-то вещи, какие есть у его одноклассников, то часто такой ребенок становится отвергнутым, его дразнят. Это самые жестокие случаи школьной агрессии. Таким образом, законодателям предстоит еще проделать немало работы, чтобы найти необходимые рычаги для дальнейшего сокращения бедности».