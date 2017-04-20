Ида-Вирумаа намерен создать собственный центр общественного транспорта

Сейчас общественным транспортом, в том числе координированием уездных автобусных линий занимается уездная управа. С нового года, когда решением правительства уездные управления упразднят, эту роль могло бы принять НКО «Ида-Вирумааский центр общественного транспорта» («Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus»), учрежденное нынешними самоуправлениями.

На прошлой неделе на заседании правительства в парламент был внесен законопроект, перекладывающий задачи по организации общественного транспорта с уездных управ на Департамент шоссейных дорог с возможностью доверить их выполнение административным договором региональным центрам общественного транспорта.

Департамент шоссейных дорог какое-то время знакомил с этим планом на местах. План означает, что у Ида-Вирумаа есть возможность присоединиться к какому-нибудь существующему центру общественного транспорта в Ярваском, Йыгеваском, Харьюском и Пярнуском уездах или создать собственный региональный центр, как решили представители местных самоуправлений на состоявшемся собрании.

Участники собрания пришли к единому мнению, что разумно было бы учредить недоходное общество «Ида-Вирумааский центр общественного транспорта». Ида-Вирумааский союз самоуправлений (IVOL) обратился по этому поводу ко всем самоуправлениям, призвав обсудить учреждение центра в их собраниях.

«Мы хотим получить от них к лету обратную связь. Тогда можно будет заняться составлением устава центра и его учреждением», - сообщил исполнительный директор IVOL Арно Россман.

Можно успеть создать центр, не дожидаясь выборов местных самоуправлений, то есть еще до завершения административной реформы. Это, в свою очередь, обеспечило бы плавный переход задач от уездной управы к новому центру, поскольку новым самоуправлениям после выборов надо будет решать много срочных вопросов, и планирование транспорта отойдет на второй план.

По словам Россмана, новому центру можно предоставить более широкие полномочия, чем имеют уездные управы сейчас, потому что кроме уездных линий он мог бы координировать и городские.

«Тем самым исчезли бы запутанные ситуации, как сейчас сложились в Кохтла-Ярве и Йыхви, когда спорят о том, кто кому должен платить, и дублируют линии», - сказал Россман.

Он добавил, что центр, координирующий весь общественный транспорт, смог бы согласовывать графики лучше и быть представителем в согласовании графиков уездного транспорта, например, с железнодорожным.

Если нынешние договоры обслуживания уездных линий действуют до 2020 года, то одной из задач центра станет подготовка новых тендеров, а также анализ и исследование всего движения уездного общественного транспорта.

«Картографировать надо будет все пути передвижения - от велосипедных до железнодорожных, чтобы исправить их, исходя из потребностей населения», - сказал Россман.