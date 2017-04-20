Фийон предложил решить судьбу Крыма с участием ООН

Такое мнение Фийон высказал в интервью газете Le Figaro. "Никто не может отрицать, что Крым исторически, культурологически, лингвистически является русским. Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет", - заявил кандидат в президенты Франции.

В то же время политик отметил, что "необходимо соблюдать два фундаментальных и противоречивых принципа - уважение границ и международного права, а также право народа на самоопределение". Аналогичное мнение Фийон высказал 20 марта в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты Франции. Тогда он раскритиковал позицию Запада в вопросе присоединения Крыма к России.

Отвечая на реплику кандидата от Социалистической партии Бенуа Амона о "притязаниях России на восточных границах ЕС", Фийон напомнил, что в прошлом западные страны сами были инициаторами изменения европейских границ. "Западные страны тоже позволяли себе менять границы. Так было в Косово, например. Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И есть границы, которые были установлены неприемлемым для народа образом", - пояснил кандидат от "Республиканцев".

Выборы главы государства пройдут во Франции в два этапа. Первый тур состоится 23 апреля, второй - 7 мая. Свои кандидатуры выдвинули 11 человек. Ранее данные соцопросов показывали, что Фийон победит во втором туре выборов, если его соперницей окажется кандидат от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Однако позиции Фийона пошатнулись после громкого скандала вокруг предполагаемого фиктивного трудоустройства его супруги Пенелопы Фийон в аппарат Национального собрания на должность помощника депутата в то время, когда сам политик находился в депутатском кресле. После соответствующей разоблачительной публикации в СМИ было начато официальное расследование.

В середине марта Фийону предъявили обвинение в рамках дела о растрате государственных средств. В конце того же месяца его супругу уведомили о начале в отношении нее судебного производства по трем обвинениям - соучастие в хищении государственных средств, соучастие в злоупотреблении общественным имуществом и сокрытие мошенничества.

На фоне скандала, который получил название "Пенелопагейт", от Фийона отвернулись многие соратники по партии, среди правых и центристов стали раздаваться призывы поменять кандидата, однако бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе, рекламировавшийся республиканцами как потенциальная замена Фийону, раскритиковал его, но сам отказался 6 марта от участия в выборах.

Кроме того, существенно снизился рейтинг Фийона. В ходе опроса по итогам первых предвыборных дебатов телезрители поставили политика лишь на четвертое место по степени убедительности.