Захарова ответила Порошенко на крокодила: разговелся на славу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия является «крокодилом, которого каждый кормит в надежде, что его съедят позже других», из высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.