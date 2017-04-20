Захарова ответила Порошенко на крокодила: разговелся на славу
20 апреля 2017 г., 14:10
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия является «крокодилом, которого каждый кормит в надежде, что его съедят позже других», из высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
«Видимо, разговелся на славу», — написала она, сообщает Газета.ru.
К сообщению Захарова также прикрепила изображение облака с ураганом.