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Захарова ответила Порошенко на крокодила: разговелся на славу

Rus.Postimees.ee
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Мария Захарова. | ФОТО: Scanpix

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия является «крокодилом, которого каждый кормит в надежде, что его съедят позже других», из высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Видимо, разговелся на славу», — написала она, сообщает Газета.ru.

К сообщению Захарова также прикрепила изображение облака с ураганом.

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