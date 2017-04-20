Прощай, PIN-код: поступили банковские карточки, считывающие отпечатки пальцев

Первыми новые карточки введут в употребление в Южно-Африканской республике - там в торговой сети Pick n Pay и в Absa Bank уже прошли успешные тесты новой системы, сообщило предприятие.

Новая карточка содержит технологию, которая прежде использовалась для считывания отпечатков пальцев на мобильных устройствах. Использовать такую карту можно будет во всех терминалах EMV, которые есть в том числе и в Эстонии. Для этого терминалы не нуждаются ни в каком технологическом обновлении.

Карточки будут использоваться так же, как и сейчас, но при введении карты в терминал будет необходимо поместить палец на находящийся на карте считыватель. Системы автоматически проверят его соответствие отпечаткам пальцев, введенным с этой карты ранее.

"Отпечатки пальцев можно снять или скопировать, поэтому владельцам карточек стоит внимательно следить за тем, чтобы их платежи были защищены", - отметил руководитель отдела информационной безопасности Mastercard Аджай Бхалла.

Во всем мире карточка должна поступить в употребление к концу этого года.