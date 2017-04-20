Министерство обороны хочет видеть среди военнослужащих больше женщин

Кампания стартует в следующий понедельник. На приуроченном к этому событию мероприятии в Таллиннском спортхолле женщины, прошедшие срочную службу или подумывающие о ней, а также женщины из числа публичных фигур, пройдут тест на физическую подготовку, сообщило Министерство обороны. Тест включает забег на 3200 метров, две минуты отжиманий и две минуты упражнений на пресс.

Участниц поприветствует и вручит награды министр обороны Маргус Цахкна.

Цель информационной кампании — привлечь внимание молодых женщин к возможности совершить свой вклад в государственную оборону с помощью добровольного прохождения срочной службы и принятия военной обязанности.

С 2013 года гражданки Эстонии в возрасте от 18 до 27 лет могут при желании проходить срочную службу.