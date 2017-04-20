Срочно смотрите фото: пока это - самая дешевая мыза в Эстонии

На днях мы писали о пяти самых дешевых эстонских мызах, но цена этой превзошла все ожидания. Читатель портала Kodu поделился с коллегами информацией, что разыскал в интернете сообщение о том, что в Ляэне-Вирумаа продается мыза по стартовой цене 11 000 евро.

Фото: KV.EE

Дело в том, что продавец - волость Винни, у которой и находится в муниципальной собственности мыза Роэла, некогда являвшаяся собственностью баронов Врангелей. Деревянное здание в стиле классицизма очень предствительное и красивое. В мызный комплекс входят склад-магазин, погреб и развалины двух хозяйственных строений.

Фото: KV.EE

Волостной старейшига Рауно Вырно объяснил причину продажи: здание очень амортизировано, а на его ремонт и дальнейшее развитие у волости ресурсов нет. Мыза вполне может стать школой или детским садом.

Фото: KV.EE

Состояние мызы очень плохое. «Неумолимое время не пощадило давно пустующее здание. Хотя волость и заменила крышу, вода все-таки просачивается внутрь», - сказал Вырно.

Фото: KV.EE

Волостные власти с надеждой ждут, что новый собственник приведет поместье в порядок, будет заботиться о здании и проводить в парке ярмарки. Есть и еще одна идея: устроить там инкубатор некоммерческих объединений. Предложения по цене принимаются до 9 мая!

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