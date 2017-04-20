Балтийские страны стали одним из центров российской организованной преступности

Таков вывод опубликованного Европейским внешнеполитическим советом (ECFR) исследования британского политолога Марка Галеотти "Crimintern: How The Kremlin Uses Russia’s Criminal Networks In Europe" ("Crimintern: Как Кремль использует связи российской организованной преступности в Европе").

В исследовании выделено несколько направлений деятельности российской организованной преступности. Латвия и Кипр на карте Европы выделяются тем, что являются и центрами отмывания денег, и местными русскоязычными общинами, куда просачиваются представители российской оргпреступности.

Вблизи границ Эстонии отмечено сотрудничество представителей российской организованной преступности с российскими властями в похищении сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера.

Приводятся также примеры такого сотрудничества Кремля и преступного мира на Кипре, где пропал российский агент, в Черногории, где была организована попытка государственного переворота, в Турции и Австрии, где были совершены убийства в интересах Российского государства.

Как отмечает автор исследования, представители российской оргпреступности все больше предпочитают маскироваться за легальной экономической деятельностью, поэтому используют места, где велики русские общины. В качестве ярчайших примеров таких мест он называет регион Коста дель Сол в Испании, Кипр и русскоязычную общину в Риге.

За последние 20 лет деятельность российской оргпреступности в Европе резко изменилась, преступники меньше орудуют на улицах и больше участвуют в различных теневых действиях, заключает исследователь.

"Российское государство очень криминализировано, и связь подпольного преступного мира с политическим наземным миром позволяет режиму время от времени использовать преступников как инструмент своей власти", - считает он.

Латвия и Кипр приводятся также как яркие примеры стран, уже снискавших репутацию излюбленных российскими преступными группировками мест для отмывания денег. Они отмывают деньги также в Великобритании, Швейцарии, Греции и Болгарии.

Опыт Латвии и Эстонии в успешной борьбе с такими группировками в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и спецслужбами Галеотти приводит в пример другим европейским странам.