Bloomberg сообщил о планах Путина постепенно отсоединить Донбасс от Украины

Источники агентства называют этот план истинной стратегией президента РФ, отмечая, что планов по признанию или аннексии территории у него нет. При этом Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое в 2015 году было достигнуто под контролем Германии и Франции, пишет Newsru.

Россия действует постепенно, используя блокаду Донбасса украинскими активистами в качестве политического прикрытия, чтобы взять под свой контроль ключевые экономические связи с сепаратистскими областями, говорится в материале агентства, который цитирует сайт InoPressa.

"Был сделан шаг в сторону отделения Донбасса, в этом нет сомнений", - сказал влиятельный депутат правящей партии "Единая Россия" Константин Затулин. Затулин обвинил Украину в том, что она принуждает к этому Москву своей блокадой - Киев эти обвинения отрицает.

Затулинскую оценку подтвердил Алексей Чеснаков, бывший сотрудник Кремля, который теперь консультирует администрацию Путина по вопросам украинской политики, и высокопоставленный чиновник из правительства, который попросил не называть его.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг идею о том, что Россия интегрирует регионы, назвав ее абсурдной и наивной.

Как отмечает агентство, администрация Дональда Трампа посылает неоднозначные сигналы касательно своей позиции и даже выглядит совершенно незаинтересованной украинским конфликтом, как выразился один российский дипломат на руководящей должности. "Трамп занял жесткую линию на словах, но он не прояснил свою позицию, и Белый дом, как кажется, сфокусирован на вопросах, которые, по его мнению, более неотложны, как Сирия и Северная Корея".

Как заявил агентству Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" в Киеве, у президента Украины Петра Порошенко связаны руки, поскольку внутренние оппоненты не дают ему предоставить более широкую автономию сепаратистским регионам, как это предусмотрено в мирном соглашении.

Другие спорные вопросы, продиктованные соглашением, - полное перемирие и возвращение пограничных территорий под контроль Украины - также не приблизились к реализации. "Это позволяет России усилить контроль над двумя республиками", - подытожил Фесенко.

В СНБО заявляют, что российские войска могут за два-три часа вторгнуться на Украину

Между тем на Украине утверждают, что Кремль готовится к полномасштабной войне. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в своем выступлении по случаю открытия учебной программы о лидерстве в сфере безопасности и обороны, подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение двух - трех часов вторгнуться в страну, передает телеканал "112 Украина".

"В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1 и 2 армейские корпуса будут вести наступательные действия после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение двух-трех часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России", - заявил Турчинов.

По словам Турчинова, Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы.

Ранее Турчинов заявлял, что украинские военные должны метр за метром продвигаться на восток страны, чтобы не проскочить границу.

12 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с военнослужащими в рамках рабочей поездки в Луганскую область. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины героически и стойко выполняют задачи антитеррористической операции, удерживая определенные рубежи и срывая захватнические планы страны-агрессора, имея в виду под страной-агрессором Россию.

Порошенко также заявил, что танковые войска украинских ВС находятся в полной боевой готовности и готовы выдвинуться на передовую в любой момент.