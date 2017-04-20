Новый рекорд Медведевой вывел Россию в лидеры командного ЧМ по фигурному катанию

Действующая чемпионка мира и Европы получила от судей 80,85 балла и превзошла предыдущее достижение (79,21), которое было установлено ею же в 2016 году в финале Гран-при в Марселе, передает NEWSru.

Промежуточное второе место после короткой программы заняла еще одна россиянка - Елена Радионова (72,21), японка Маи Миара (72,10) идет третьей.

Сборная России вышла в лидеры World Team Trophy 2017 после короткой программы одиночниц, набрав 33 очка. В борьбе за трофей россияне на семь баллов опережают японцев, на девять - американцев и на десять - канадцев.

Ранее после короткого танца в исполнении Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева отечественная команда располагалась на третьем месте. Пара получила за прокат 68,94 балла, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (79,05) и канадцам Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).

Соревнования в танцах на льду открыли программу турнира. Произвольную программу танцоры представят в пятницу.

На командный чемпионат мира по фигурному катанию сборная России отправилась в ранге одного из фаворитов.

В турнире, который продлится до 23 апреля на национальном стадионе в японской столице, принимают участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев (ISU), - Канада (8437 очка), Россия (7972), США (7257), Япония (7068), Китай (5065) и Франция (4307).