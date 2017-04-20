Хелир-Вальдор Сеэдер: нельзя заставлять людей менять национальность или культуру

Два ключевых кандидата на пост главы правоконсервативной партии IRL – министр социальных дел Кайа Ива и депутат парламента Хелир-Вальдор Сеэдер – рассказали порталу Rus.Postimees о своем видении проблем русского населения Эстонии. Читайте ответы господина Сеэдера!

– Что вы думаете о нынешней политике в области гражданства? Можно ли как-то смягчить ее для местных русских неграждан?

– Наша политика в области гражданства хороша, проверена временем и отлично работает. Я не считаю, что мы должны предпринимать какие-то искусственные шаги и что-то менять.

– Что, по вашему мнению, должно происходить с русским образованием в Эстонии, особенно на уровне основной школы и детских садов? Нужно ли смягчить или, наоборот, ужесточить требование к гимназиям преподавать 60 процентов предметов на эстонском языке?

– С точки зрения эстонского государства и эстонского народа важно, чтобы все те, кто живет в Эстонии и хочет здесь жить, владели бы эстонским языком и говорили бы на нем хорошо. Если что-то и менять, я бы сказал, что следует внедрять различные методики и практики изучения языка, чтобы люди, которые эстонским не владеют, его выучили бы. Нужно больше учителей эстонского языка в русских школах, эти учителя должны быть хорошо подготовлены. Одним законом в деле изучения языка не обойтись.

Мы всегда были открыты в отношении местного русского меньшинства и понимали его нужды. Я более чем уверен в том, что большая часть русской молодежи хочет владеть эстонским.

– Должны ли власти Эстонии предпринять что-либо в отношении Ида-Вирумаа, чтобы эстонизировать этот регион?

– В результате исторических перемен доля русских в Ида-Вирумаа очень высока – непропорционально высока, если сравнить с прочей Эстонией. Но можно вспомнить о том, что в 1931 году в Вильнюсе было всего 0,8 процентов литовцев. Политика может влиять на национальный состав, но такие вещи меняются.

Думаю, что многие ида-вирусцы только обрадовались бы, если бы в регионе жило больше эстонцев – было бы с кем общаться по-эстонски. Ида-Вирумаа нуждается в политике, которая помогла бы большему числу людей стать частью Эстонии. Утверждение планы и программы развития Ида-Вирумаа следует на деле проводить в жизнь. Реальные шаги должны быть взвешенны и продуманны, в них не должно быть ничего искусственного.

– Русскоязычный телеканал ETV+ должен сохраниться?

– Мы должны дать ETV+ время утвердиться. Сразу ничего не меняется. Вообще я считаю, что идея это разумная и на канале есть немало хороших и успешных передач, однако ETV+, безусловно, должен наращивать свое влияние.

– Каково в общих чертах ваше видение интеграционной политики?

– Интеграция должна быть позитивной. Люди должны быть в ней заинтересованы и ощущать, что это естественный процесс. Если у нас как у общества появится воля к действию, мы можем достичь многого. Слишком просто было бы сказать в одном предложении, что именно нужно делать.

А делать следует много мелких дел, которые вместе складываются в большие. Начиная с переноса госучреждений и рабочих мест в регионы и заканчивая ETV+. Лучшие стимулы к интеграции – воля народа и знание языка. Когда человек срастается с обществом посредством школы, спорта и неформального образования, это тоже важная возможность интегрироваться, и ее следует поддерживать.

В то же время нельзя заставлять людей менять национальность или культуру. По-моему, результат будет лучше, если жители Эстонии разных национальностей будут уважать и знать как свою культуру, так и эстонскую.